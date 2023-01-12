«النقوش الأثرية وقراءة التاريخ» في «تراث الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي تراث الإمارات - مركز زايد للدراسات والبحوث بالتعاون مع أناسي للإعلام، أمس الأول بمقر المركز في البطين، حلقة نقاشية بعنوان «النقوش الأثرية وقراءة التاريخ - النقوش العربية الإسلامية نموذجاً» قدمها الدكتور عاطف منصور محمد رمضان، أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية وخبير المسكوكات والنقوش الدولي عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، مدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية الآثار- جامعة الفيوم، وأدارها عمر سالم الكعبي رئيس قسم مواقع العين والظفرة التاريخية والثقافية بإدارة المواقع الثقافية بدائرة الثقافة والسياحة.

وألقت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، كلمة استهلالية باسم نادي تراث الإمارات، ثمنت خلالها التعاون المثمر في بداية الموسم الثقافي السنوي للمركز، مع أناسي للإعلام والشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، مبينة أن موضوع الجلسة يصب في صميم اهتمامات النادي، لاسيما المصادر التاريخية والشواهد الأثرية ومن بينها المسكوكات. فيما استهل الدكتور عاطف منصور حديثه بالتعريف بمفهوم النقوش وأهميتها في تاريخ العالم، متطرقاً إلى أنواع النقوش الأثرية الثابتة مثل النقوش الصخرية، والمنقولة مثل التحف المختلفة ونقوش العملات وغيرها، كما نوه بأهمية النقوش بوصفها سجلاً تاريخياً لحياة الأمم والعصر الذي خلفها.

كما أشار إلى توظيف النقوش في العصور القديمة من قبل الحكام وكبار رجال الدولة من أجل نشر الأخبار الخاصة بهم وبث البيانات الحكومية لرعايا الدولة من خلالها، مما جعلها وسيلة إعلامية مهمة.

نقوش النساء

في محور آخر تناول المتحدث نقوش النساء التي عبرت عن مكانة المرأة في الحضارة العربية الإسلامية، ودلل على ذلك ببعض النقوش الخاصة بالنساء اللاتي تولين حكم بعض الدول مثل السيدة أروى بنت أحمد الصليحي التي حكمت في بلاد اليمن، والملكة الشهيرة شجرة الدر التي حكمت في مصر، ونوه أيضاً بالمكانة الاجتماعية التي حظيت بها بعض النساء مثل السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد.

وفي السياق، ثمن الدكتور عاطف منصور جهود الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان في إنشاء مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية الآثار بجامعة الفيوم الذي أسس بمكرمة منها، وافتتحه الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان في أكتوبر الماضي، ويعد المركز الوحيد على مستوى الجامعات المصرية والعالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط الذي يهتم بدراسة النقوش والخطوط التاريخية.

كما أشار إلى الأهمية التي يكتسيها إنشاء الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية»، وهو واحد من أهم مشاريع السفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى منظمة «الألكسو»، وأنشئ بمبادرة من أناسي للإعلام وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ويعد سجلاً متخصصاً يوثق عدداً كبيراً من أهم النقوش العربية المحفورة على الصخور والأحجار بهدف تسليط الضوء على الأهمية التاريخية للنقوش، إضافة إلى تقديم المراجع الموثوقة ليستفيد منها الباحثون والمختصون، بجانب دوره في نشر والحفاظ على التاريخ العربي المشترك بين الدول العربية من المشرق إلى المغرب.

حضر الحلقة النقاشية علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وبدر الأميري المدير الإداري بالمركز، وسعيد بن علي المناعي المستشار التراثي بالنادي، ونخبة من الإعلاميين والمفكرين والأكاديميين، حيث حظيت الحلقة النقاشية بمداخلات وأسئلة من الحضور ركزت على أهمية النقوش في قراءة تاريخ العالم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية هذه النقوش للأجيال القادمة.

يذكر أن تنظيم حلقة النقاش جاء في إطار أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، حيث مثلت الحلقة مواصلة لسلسلة حلقات «موعد نقاش» الذي أسس في عام 2017 ليواصل أهداف «أناسي للإعلام» ومسيرتها، في تحقيق التواصل الفكري عبر المشاركة في خلق أجواء معرفية تثري العقل والروح، بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين والأكاديميين من أرجاء الوطن العربي كافة.