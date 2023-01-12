برنامج «أمير الشعراء» يواصل حلقاته المباشرة في موسمه العاشر

أبوظبي (وام)

واصل برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حلقات البث المباشر للموسم العاشر للمسابقة التلفزيونية الأضخم في الشعر الفصيح على مستوى الوطن العربي.

وحضر الحلقة المباشرة الثانية من البرنامج، مساء أمس، على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، حشد ضخم جمع العديد من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين، ومحبي الشعر الفصيح ومتذوقيه.

وبدأت الحلقة بترحيب الإعلامية لجين عمران بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج: الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

تلاه لقاء الإعلامي الإماراتي عيسى الكعبي خلف الكواليس، بشعراء الحلقة الماضية أسماء جلال ودانا محمود وسيدي محمد محمد المهدي موثقاً مشاعر الشعراء وانتظارهم لنتيجة تصويت الجمهور، التي أتت لصالح الشاعر سيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، حيث نال 81 في المائة، كما تأهلت بتصويت الجمهور الشاعرة دانا محمود من سوريا بنسبة 52 في المائة.

وتنافس الشعراء في الحلقة الثانية في إلقاء قصائدهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم والحضور، وفي الختام قررت اللجنة تأهل الشاعرة شريهان الطيّب من السودان التي نالت درجة 48، بينما نال عبد الواحد بروك من المغرب درجة 44، ونالت الشاعرة نجاة عتيق الظاهري من الإمارات درجة 44، ونال محمد اليوسف من البحرين درجة 43، حيث يعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الشعراء الثلاثة المتبقين.



شكراً لإمارات الثقافة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

قالت الشاعرة نجاة الظاهري، من الإمارات، بعدما حصلت على 44 درجة من أصل 50 لـ «الاتحاد» عن قصيدتها التي جاءت على بحر الكامل: مشاركتي كانت مرضية بالنسبة لي، وقد لاقت استحسان لجنة التحكيم. وأضافت: استخدمت في قصيدتي التراث البحري ونوعاً من الغناء الشعبي فيه، وأكدت أن الموسم العاشر مميز، وسيلقى نجاحاً كبيراً يضاف لنجاحات المواسم التسعة السابقة.

من جانبها، قالت الشاعرة شريهان الطيب من السودان، بعد أن نالت بطاقة لجنة التحكيم بحصولها على 48 درجة من أصل 50 عن قصيدتها التي جاءت على بحر الرمل: سعيدة بأنني مثلت السودان، وألقيت القصيدة كما يجب أن تكون، وإنني مثلت صوت نفسي وصوت المرأة الشاعرة القوية، وأعتقد في رأيي أن المرأة كالموسيقى التي تنسجم مع موسيقى الطبيعة. وأضافت: أشكر إمارات الثقافة التي تدعم الشعراء، وأشكر كل من ساندني داخل المسرح وخارجه.

وقال الشاعر عبد الواحد بروك، من المغرب، بعدما حصل كذلك على 44 درجة عن قصيدته التي جاءت على بحر الكامل: اليوم كانت لي حظوة لأقاسم الشعراء وجمهور شاطئ الراحة خبزهم الشعري، وسعيد بأن القصيدة نالت إعجاب لجنة التحكيم وأشادوا بها.