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انطلاق مهرجان الشرقية السينمائي في سلطنة عمان

انطلاق مهرجان الشرقية السينمائي في سلطنة عمان
12 يناير 2023 08:53

أطلق مهرجان الشرقية السينمائي، أمس، دورته الأولى، في ولاية صُور بسلطنة عمان والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح بمشاركة 42 فيلما بين روائي ووثائقي من 17 دولة.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الذي أُقيم بمركز فتح الخير التابع لوزارة التراث والسياحة ثلاثة من الفناين العرب هم سعد الفرج من الكويت وفَي الشرقاوي من البحرين وسهير فهد من الأردن وكذلك الإعلامية التونسية زهراء محمد.

كما كرم عدداً من الفنانين العمانيين منهم خليل السناني وصالح الخضوري وسعود الخنجري وشيخة بن سالم الحبسية والمخرج خالد الكلباني والمصور التلفزيوني ماجد الإسماعيلي والمنتج محمد الراسبي والمخرجة أمل الكثيرية إضافة إلى أسماء الراحلين سالم بهوان وسعد القبان.

وقال مدير المهرجان أنور بن خميس الرزيقي في كلمة الافتتاح إن المهرجان يعرض تفاصيل مكان مُزجت فيه الفنون والآداب المختلفة، إذ كانت السفن تحمل رسائل الصداقة والسلام لمختلف الشطآن، وتعود إلى شواطئ صُور بمزيج من فنون وعلوم وآداب الحضارات المتعاقبة، مشيرا إلى أن ولاية صور كانت إحدى نوافذ سلطنة عمان للتواصل مع حضارات العالم.

وفي وقت سابق انطلقت أولى الفعاليات المصاحبة للمهرجان وهي مسابقة (اصنع فيلمك) المخصصة للأطفال دون 12 عاما وورشة التصوير السينمائي بالهاتف المحمول التي قدمها المصور سعيد الخمياسي.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 14 يناير، ورشة لكتابة السيناريو يقدمها المخرج السعودي عدنان بالعيس وندوة بعنوان (السينما والعمارة) تناقش أهمية استثمار المعالم الأثرية والمباني التاريخية في تصوير أعمال سينمائية كعمارة القلاع والحصون والأسواق القديمة.

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المصدر: رويترز
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