الفنان البحريني عباس يوسف لـ«الاتحاد الثقافي»: القراءة تُحرِّض على الكتابة والرسم

عبدالوهاب العريض

عباس يوسف، فنان بحريني زادت شهرته في تسعينيات القرن الماضي، حيث نشط على المستوى البحريني والعربي والدولي، اهتم بالحرف العربي، وعمل خطاطاً عند تخرجه في المرحلة الثانوية والجامعية، كما ساهم مع الفنان المرحوم عبدالإله عرب في تأسيس مدرسة للخط، وكان قائماً على جزءٍ كبيرٍ منها، عشقه للحرف العربي جعله يطور موهبته وفنه، ويبحث كثيراً عن الأفكار الجديدة، فاقتحم منطقة الطباعة للحروف وأبدع فنياً من خلالها.

كما ساهم الفنان عباس يوسف أيضاً في رفد المكتبة العربية بالعديد من الكتب الفنية، من خلال الحوارات التي كان يجريها مع الفنانين، أو من خلال كتاباته النقدية والانطباعية عن المعارض والتجارب الشبابية، إذ إنه ليس مجرد فنان تشكيلي وحسب، بل هو قارئ وصاحب علاقات دولية مع الكثير من الفنانين العالميين والخليجيين الذين شاركهم في العديد من المعارض، كما قام مع رفيق دربه الفنان عبدالجبار غضبان بتأسيس مرسم عشتار المتخصص بالطباعة عام 1990، والذي قدّما من خلاله العديد من الدورات والورش التدريبية في فن الطباعة.

وحول المرسمين «رباب» و«عشتار» وأسباب تسمية المرسم باسم زوجته، حدّثنا عباس يوسف قائلاً: أطلق أحد الأصدقاء المقربين هذه التسمية على المرسم، فرغب بأنسنة المكان ليصبح «مرسم رباب»، وفيما يخصني فقد كنت أقضي خلال فترة التسعينات وقتاً طويلاً في مرسم «عشتار»، ولكنه كان مخصصاً للطباعة مع صديقي ورفيق دربي الفنان عبدالجبار غضبان، بينما كنت في مرسم رباب أعمل وأكتب وحدي، إذ كان لي عالمان في الكتابة، إما هنا في مرسم رباب أو في مطبخها في المنزل، ولطالما دونت ذلك قبل التخطيط، وبعد 2011، أصبح مرسم رباب الكيان الأحب والأوسع والضام لكل أحلامي الفنية.

* ما بين الكتابة والفن، ما تأثير الكاتب على الفنان الذي بداخلك؟

- سؤال جميل لم يسأله لي أحد من قبل، لكنني أرى أنني أنا في كل الحالات، فعندما أقرأ أشعر بأنني أجلس وأرسم، والشيء نفسه حينما أرسم أشعر كأني أقرأ أو أكتب، بمعنى أن هناك تراسلاً بين الحالات الثلاث، فهي حاضرة بداخلي في الوقت نفسه دائماً، وعندما أنقطع عن الرسم وأركن للقراءة أشعر بأنني في كنف الرسم، فمن دون القراءة لا أستطيع الرسم وكأن هناك شيئاً ينقصني، فالقراءة أحد المصادر التي تحفّز وتحرِّض على الكتابة والرسم، وعلى استحضار أفكار جديدة باستمرار، وكذلك فإن الكتابة تفعل الشيء ذاته.

كنت مجنوناً

* في فترة الثمانينات كنتَ ناشطاً كتابياً على مستوى الصحافة، وكانت الكتابة تأخذ الكثير من وقتك ورغم ذلك كنت ناشطاً وحاضراً فنياً؟

- كنت «مجنوناً»... فتلك هي فترة الشباب، شعرت خلالها كأنني كاتب وحيد، ولكن الحقيقة هي أن وجود كاتب مستمر في البحرين في تلك الفترة كان أمراً نادراً، فقد يبرز صحفي أو كاتب أو أديب يكتب بين فترة وأخرى، أما أن يكون هناك كاتب مستمر وملتزم بالكتابة بشكل أسبوعي، فهذا أمر كان نادر الحدوث في مجال الفنون البصرية -على الأقل في البحرين- خاصة في الربع الأخير من القرن العشرين، فكانت فكرتي أن أسد فراغاً موجوداً، وأخذت عهداً على نفسي بأن أكون حريصاً على القيام بتغطيات، فإن لم أفعل، أقوم بإجراء حوار، وإن تعذّر ذلك فإن أضعف الإيمان كان أن أصوغ خبراً عن معرض ما بحيث لا يقل عن 350 كلمة، ليكون بمثابة عمود أو أكثر، فهاجس الكتابة كان لسد ذلك الفراغ، إضافة إلى حبي للتوثيق.

* في تلك الفترة كنت ناشطاً فنياً، وكنت في مرحلة الانتقالات الفنية التي أقمت خلالها معارض في بغداد وعمان؟

- بدأت مع جبار، وكانت مغامرة حقيقية عندما عرضنا في الكويت، وفي عام 1995 وصلنا إلى الفينيق في عمان بالأردن عند علي الشلاة، وكان من الجنون أن يقوم الفنان بحمل أعماله والذهاب إلى المعارض بنفسه، وهو تحديداً ما فعلناه أنا وجبار، ثم عرضنا في الكويت في غاليري الغدير لدى الفنانة ثريا البقصمي، وفي عام 1996 عرضنا في الدنمارك، وفي 1998 عرضنا في لندن، وهنا اسمح لي أن أسألك.. من سينظم معرضاً في دمشق، وينتظر انتهاءه، ثم يحمل أعماله ويذهب بها إلى حلب؟ لن تجد من يقوم بهذا أبداً. اليوم على سبيل المثال إذا قلت للفنانين الذين يعملون في مجال الحفر والطباعة إن هناك شخصين؛ واحد اسمه جبار غضبان والآخر عباس يوسف، وقد طُلب منهما تنفيذ ورشة في عُمان، فأخذا المكبس والأدوات معهما من البحرين إلى سلطنة عُمان، وأقاما ورشة أمام 30 فناناً، ثم أقاما لهذا العدد من الفنانين معرضاً.. هل سيصدقك أحد؟ بالطبع لا.

نزعة الحروفية

* على ذكر الحروفية متى بدأت لديك النزعة الحروفية؟

- منذ بداياتي في الثمانينيات بدأ اتجاهي للحروفية، وأذكر أني عندما كنت في المدرسة كنت أرسم، ثم في الجامعة كنت أخط، وعندما أنهيت تعليمي الجامعي درست الخط، وعملت في مجال الخطوط وقدمت لوحات حروفية في البحرين، وعندما افتتح جبار مرسم عشتار عملت معه في مجال الجرافيك، وهو ما صنع فارقاً بيني وبين الكثير ممن يعملون في مجال الحفر في العالم العربي، لأنني عملت في مجال الطباعة وبالتحديد الطباعة على المعدنين «الزنك والنحاس»، وهذا التخصص معقد من الصعب أن يتعلمه الفنان بنفسه، وإن كان الأمر أصبح أكثر سهولة اليوم في ظل اليوتيوب، أما في السابق فلم يكن هناك إنترنت، لذلك كنت أبدأ العمل منذ الظهر حتى فجر اليوم التالي، وكنا في تلك الفترة نتعامل مع المرسم على أنه مقر مصغر للمثقفين، حيث أصبح مزاراً للفنانين العرب الذين يفدون إلى البحرين كضياء العزاوي وغيره، وقد تعود الصديقان العزيزان قاسم حداد وأمين صالح أن يأتيا إلى المرسم كل أسبوع وبالتحديد يوم الثلاثاء.

* في مرحلة الحروفية تفننت في رسم وتشكيل الحرف.. أين يجد عباس نفسه وسط فناني الحروفية؟

- على المستوى العالمي والعربي أرى أنني اجتهدت في تكوين خط خاص بي، تأثرت في بداياتي بالحروفي حسين زندرودي الذي عمل في الحروفية منذ بداية السبعينات، وكان مقيماً في باريس، وكونه إيراني كان يستخدم الخط الفارسي، فاستفدت منه، بالإضافة إلى تأثري بالكثير من التجارب العربية التي اشتغلت في هذا المجال، مثل السوري محمود حماد -رحمه الله- وهو أحد رواد الحركة التشكيلية في سوريا، وكذلك تأثرت بالسوداني عثمان وقيع -رحمه الله- لكن بعد تلك الفترة بدأت وكأي فنان في تقديم تجربتي الذاتية، وأظن أن مجال الطباعة فتح لي آفاقاً واسعة لتطويرها، والذهاب بها إلى أماكن أبعد جعلتها مميزة، إضافة إلى عملي في الكولاج في فترة أعتبرها من الفترات الفاصلة، حيث إنه منح أعمالي روحاً جديدة.

طباعة اللوحات

* متى من وجهة نظرك انتهت فترة التأثر، وأصبحت مؤمناً بأنك بدأت بتكوين الخط الخاص بك؟

- أظن أن ذلك بدأ مع بداية الطباعة بالحفر، فعندما كنت أعمل في الطباعة بالحفر، كنت من بين القلائل الذين يعملون في ذلك المجال، على مستوى الرسم وليس على مستوى الحروفيين، لأن الأعداد التي تعمل في الطباعة على مستوى الرسم قليلة نسبياً، وقد كتبت مقالاً عن ذلك الجانب، إيماناً مني بكسر قدسية أحادية اللوحة، ففي السابق على سبيل المثال كان الناس في أوروبا لا يستطيعون شراء لوحة أصلية لبيكاسو، لكن حتى يصبح لديهم عمل لبيكاسو أو ما قبل بيكاسو، كانوا يقومون بشراء لوحة مطبوعة، من خلال استخدام المكبس، حيث تكون موقعة بيد الفنان نفسه، متضمنة الأرقام المحددة لعالم الطباعة، لكن سعرها أقل من سعر اللوحة الأصلية، وهذا هو سر التعدد، فإذا كان عدد الفنانين في هذا المجال قليلاً في العالم العربي، فما بالك بعدد من يعملون في مجال الحَرف في ظل صعوبة توافر الأدوات، والمكان، والمدارس، والمعلمين أيضاً.

* لك علاقة قوية مع قاسم حداد وأمين صالح يهمنا التعرف على تفاصيلها وتأثيرها عليك.

- قد أكون محظوظاً لمصادقة هاتين الشخصيتين المهمتين، فمنذ الثمانينات، وبالتحديد في 1985، يقوم قاسم بالاطلاع على نتاجي الفني، وكثيراً ما كان يأتي إلى المرسم، ويرى لوحاتي ونتناقش حولها، وبالطبع فكون أمين صالح مترجماً وقارئاً فإنه ضليع جداً في الثقافة الفنية التشكيلية، وهو من أشار عليّ بالذهاب إلى مشروع حوارات وإصدارها في كتب، وكذلك فإنه من يضع عناوين كتبي.

* ماذا عن معرضك الأخير وترتيباته الخاصة، فهو كما علمنا مختلف عن التجارب السابقة بدءاً من التنظيم وانتهاءً بلوحاته؟

- صديقي فرات يوسف شاب مقيم في أوروبا ويعمل في مجال الفن، وهو يدرس ويعمل مع جاليري في مدينة بورتو في البرتغال، وفي يوم حدثني هاتفياً طالباً رأيي في العمل معه، وذكرني بأنني منذ زمن طويل أتحدث عن البحر وقدمت الكثير من الأعمال الزرقاء، واقترح علي أن نعمل معاً على موضوع عن البحر والزرقة، وطلب مني إضافة عنصر موسيقي للعمل، فاتصلت بحسن حجيري، وطلبت من أمين صالح أن يكتب لي مقاطع، طلب مني فرات بعد ذلك أن أصور له الجمعية وأمده بالصور الفوتوغرافية، وفاجأنا بتحويله الجمعية كلها إلى ثري دي، وأبلغني بأن المطلوب مني 12 عملاً، واحد منها كبير مع موسيقى، وبالفعل تم تنفيذ المعرض ليكون جديداً، سواء في طريقة الإخراج أو النص.

* كيف كان صداها على المتلقي في البحرين؟

الجميع كان متفاجئاً من طريقة العمل، حتى أن الأعمال التي قدمتها فيها أتت مختلفة عما قدمته في السابق، وأرجو أن تكون حافزاً مستقبلياً للدخول في مناطق أكثر عمقاً على مستوى المنجز الفني نفسه.