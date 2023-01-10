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ثقافة

«أمير الشعراء».. الحلقة الثانية من البث المباشر اليوم

لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» (وام)
11 يناير 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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تنطلق مساء اليوم، ثانية حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
وتشهد الحلقة الثانية منافسة أربعة شعراء، وهم شريهان الطيب من السودان ونجاة الظاهري من الإمارات وعبدالواحد بروك من المملكة المغربية ومحمد اليوسف من مملكة البحرين، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.
وكانت الحلقة الأولى من البرنامج قد أسفرت عن تأهل الشاعر السعودي إبراهيم حلّوش بدرجة 47 من أصل 50، أما بقية الشعراء فينتظرون بفارغ الصبر الحلقة الثانية ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور وهم: سيدي محمد محمد المهدي وكل من أسماء جلال ودانا محمود، إذ يعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الشعراء الثلاثة المتبقين، ويمكن للجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».

أمير الشعراء
مسابقة أمير الشعراء
برنامج أمير الشعراء
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية
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