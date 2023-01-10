إضاءات على المتنبي في «ندوة الثقافة والعلوم»

دبي (الاتحاد)

تحت عنوان «في رحاب المتنبي»، نظمت ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء أمس الأول جلسة حوارية، شارك فيها كل من الكاتب عبدالغفار حسين، والشاعر خليل عيلبوني، والدكتور عمر عبدالعزيز، والدكتور عيسى الحمادي، والإعلامي جمال مطر، وأدارها الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم.

حضر الجلسة، معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، والدكتور صلاح القاسم مدير الندوة، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، وعدد كبير من المثقفين وجمهور المحبين للمتنبي وشعره.

واستهل علي عبيد الهاملي الجلسة قائلاً، إننا نجتمع اليوم في حضرة مالئ الدنيا وشاغل الناس، نجتمع في حضرة أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي، ونلتقي حول مائدة شعره، وقدم المتحدثين منوهاً بمكانتهم في مجال الأدب والنقد.

ثم تحدث الكاتب عبدالغفار حسين عن كتابه الجديد «عشرون لوحة من رسم المتنبي»، مشيراً إلى أنها مجموعة من المقالات التي سبق أن نشرها متفرقة، ثم رأى أن يجمعها في كتاب قامت «ندوة الثقافة والعلوم» مشكورة بطباعته. ثم قام الشاعر خليل عيلبوني باستعراض سيرة أبي الطيب المتنبي وتنقله بين ممالك عصره، مركزاً على المديح والهجاء في شعره. وتناول الدكتور عمر عبدالعزيز جانب الحكمة في شعر المتنبي، قائلاً إن جل أبيات شعره صارت حكماً يتداولها الناس منذ أكثر ألف عام، بينما استقصى الدكتور عيسى الحمادي آراء النقاد في المتنبي وشعره قديماً وحديثاً، وخلص إلى أن أغلب النقاد أنصفوا المتنبي، ووضعوه في مكانة رفيعة بين شعراء العرب في العصور كلها. ثم قام الإعلامي جمال مطر بقراءة مختارات من شعر المتنبي، طرب لها الجمهور الذي حضر الجلسة.