أبرز الكتّاب والمبدعين المحليين في «الإمارات للآداب 2023»

دبي (الاتحاد)

يستعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقرر إقامته في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023 بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، لاستضافة كوكبة من أبرز الكتّاب والمبدعين الإماراتيين، إضافة إلى المواهب الإماراتية الصاعدة، ضمن مجموعة مختلفة من الجلسات والفعاليات ضمن محور «بالإماراتي» الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». ويغطي المحور مواضيع شتى مثل مستجدات قطاع النشر وصناعة الكتب، والثقافة والتراث الشعبي، والأدب، والاستدامة، والمزيد. كما تقام الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في برنامج دورة المهرجان لعام 2023 هي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد المر، وعمر سيف غباش، ود. رفيعة غباش، وميسون صقر القاسمي، ود. حبيب العطار، ود. رجاء القرق، والرائد علي السويدي، وعلي آل سلوم، ونجوم الغانم والمزيد.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» على ضرورة الاهتمام بالمواهب المحلية، معتبراً أنها تمثل إضافة مهمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تحول إلى منصة عالمية مهمة تفتح آفاقاً واسعة أمام المواهب الثقافية المحلية للتعبير عن آرائها وإبداعاتها. وقال: «تحرص هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على دعم مسيرة المواهب الإماراتية في مختلف مجالات الثقافة والفنون، حيث يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتمكين المواهب المحلية وخلق بيئة إبداعية حاضنة لها». وعبر ابن خرباش عن سعادته بالتعاون البناء بين «دبي للثقافة» و«طيران الإمارات للآداب». وقال: «تحظى هذه الشراكة بتقدير كبير، وتصب في إطار حرص «دبي للثقافة» على دعم الفعاليات الثقافية البارزة في إمارة دبي»، مؤكداً على أن تشجيع الإبداع والابتكار ودعم المواهب المحلية وعرضها أمام جمهور إقليمي وعالمي، يتصدر أولويات الهيئة الساعية إلى تحقيق رؤيتها بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

منصة المبدعين الإماراتيين

من جهتها، أعربت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن تقديرها لجهود المهرجان و«دبي للثقافة» المشتركة، قائلةً: «يشكّل الإبداع اليوم الثروة القومية الأهم لدى أي دولة، وتزخر المنطقة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص بالعديد من المواهب التي آن للعالم أن يستكشفها وأن يستمتع بالطاقة الإبداعية التي تنبض بها دولتنا. يفخر المهرجان، في كل دورة، بتقديم منصة تجمع المبدعين الإماراتيين من شتى المجالات مع نظرائهم من حول العالم لتبادل الخبرات ووجهات النظر الاجتماعية والثقافية مع جماهير متعطشة لهذا النوع من التجربة الأدبية والإبداعية المتميزة».

متحدثون بارزون

يقدم العديد من المتحدثين البارزين عدداً من الجلسات باللغة الإنجليزية مثل حديث الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم مع جوليا ويلر حول كتابها «عبر عيني» والذي تقدم فيه صورة مقربة عن شخصية الراحل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وفي جلسة أخرى يقدم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، تفاصيل رحلة التحضير المميزة لافتتاح المكتبة وما تشمله من حرص فريق العمل على تخطي التحديات، خاصة في فترة انتشار جائحة «كوفيد-19»

ويستضيف فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي عدة فعاليات منها حديث د. رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية ومؤسِس «متحف المرأة»، عن تجربتها في توثيق السيرة الذاتية. كما تسلط الكاتبة والشاعرة ميسون صقر القاسمي، أول كاتبة إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب، الضوء على تفاصيل رحلتها الأدبية.