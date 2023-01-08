الموانئ.. بيوت عائمة وذاكرات متهادية

إبراهيم الملا (الشارقة)

تكشف الزيارة المكررة للأسواق العائمة قرب الساحل، عن ثقافة بحرية خصبة وعميقة، خصوصاً عن استشعارنا لهذا التلامس الغريب بين العين وبين انعكاسات الأزرق الكبير، انعكاسات تصدّر الهدوء اللوني بسخاء مكرّر، يطرّز السفن و«المحامل» الغافية والمتكئة على أرصفة الميناء، رغم استيقاظ المدينة على وهج النور البارد، ورغم صخب المارة في الصباحات المبكرة، تتلاطم الأجساد قرب ميناء الشارقة وقت انبلاج الفجر، كما تتلاطم روائح البضائع المكدّسة على ظهر باخرة قادمة للتوّ من بلد بعيد، تتداخل رائحة التوابل مع رائحة إطارات السيارات والأسماك المجفّفة والفواكه والحمضيات، وسط تناقض حسّي، تتآلف فيه الأضداد، وتتحول فيه غنائم النظر إلى مصائد للحنين، حيث تتأكد طفولة سكّان السواحل في القيمة المتحققة لفردوس الموانئ، بكل ما في هذه الموانئ من إيقاعات مشهدية غاية في الرهافة واللطافة، وكذلك في الاستبصار العابر للزمان، والمتفوّق على لحظية المكان.

يَهُبُّ عطرُ الماءِ هنا، مثلما تَهُبُّ النسائم الشقيّة لذكريات جامحة، رغم التلاشيات المحتملة للتفاصيل في لجّة النسيان.

دراما الروائح

تعرض الموانئ دراما الروائح هذه، وكأنها تُمَسرِح الحدث البحري بعفوية الأداء التلقائي للباعة والمساومين والعمال اللاهثين خلف مصدر عيشهم. يستنشق العابر قرب الميناء حياته النقيّة، كما لو أنها قادمة من بخور الأساطير المُترفة والعريقة، لقد دوّنت الموانئ على أرصفتها القاموس السرّي الكامل لأبناء البحر، وكانت الشيفرات المطبوعة بخفاء على السواعد والأرواح كفيلة باقتحام روّاد البحر لقلب الخطر، حيث لا خطر إلّا وهو مقدورٌ عليه.

إنها سِمةُ عشقٍ، أو مساحةُ تودّدٍ، تلك التي تجعل العلاقة بين السواحل وبين أهل المرافئ مسكونة بتوالد الهيام وتراكم التجليّات، فلا يمكن للموج مثلاً أن يشيخ، كما لا يمكن للموانئ أن تهرم، فهي باقية في تفرّعات الهوى حتى لو زال أصلها.

وهكذا فإن الحركة التي تقود اندفاعها وشغبها في الماء، تحوّل المراكب إلى أرخبيلات من خشب، تختزن طاقات مكتنزة بسفرٍ مقيمٍ، وثباتٍ متأرجح.

في إحدى إشراقاته اللغوية الساحرة، يصف الشاعر الفرنسي آرثر رامبو المراكب الخشبية المتمايلة قرب الأرصفة البحرية بـ(المراكب الثملة)!، وكأنها كيانات مُخدّرة من شدّة التوق للإبحار، والرغبة العاصفة لمعانقة اليمّ.

تمنح الموانئ أسرارها العصية على الكشف لمن يجيد ترويضها، ولمن يتعفّف عن إغراءات السوق القريب ومشاغله، وسكان المرافئ هم الأدرى بشعابها وطرائق العيش فيها، لأنها طرائق وعادات جُبِلت على قلق الإقامة، وعلى هشاشة المبيت، ولذلك فإن المقيمين في مراكبهم يهندسون حركتهم اليومية على مقاس اللذّة المتبخّرة، فعيشهم منذور لمزاج البوصلة، ولحركة البيع والشراء، فإذا استنفدت بضاعتهم صار لزاماً عليهم الإصغاء لنداء العودة، يحرك البحارة دفّة بيوتهم العائمة أينما أينعت رائحة الرزق، وأينما علا صوت الأسواق وضجيج المزايدين، وهم بارعون في دوزنة أوتارهم على هوى الشغف الغامض للوقت، وعلى إيقاع الحنين الذاهل في الريح.

تهيئ الأرصفة العالية في الميناء سنداً للقوارب وكأنها أحضان تلمّ تعب الأخشاب وعناء البحّارة، ويوفّر سقف المركب ظلاً كثيفاً لأهل البيت العائم، كما أنه يمنح الذكريات والقصص فسحة للرواية والإفصاح، وفضاءً للإمتاع والمؤانسة، تتقمص هذه الحكايات صفة البحر في مدّه وجزره، وفي فيضه وتراجعه، وفي اضطرابه وهدأته.

تقول إحدى الروايات الواردة في ملحمة (الأوديسا) إن بحارة شعب (اللوتوفاج) في جزر البحر الأبيض، كانوا يتغذّون من فواكه البحر وزهرة اللوتس، ويصنعون منها شراباً يطمس لدى المسافرين ذكريات موطنهم، فلا يهزمهم حنينٌ، ولا يغالبهم شوقٌ، وبالتالي يذهبون لمقصدهم بصفاء كامل، وتصميم مكتمل.

إن المكابدات الهائلة لفعل النسيان لا تلغيها أبداً رغبة البحارة في اختراع أوطانهم الصغيرة على ظهور السفن، أو أينما سقطت المرساة واستقرت، فمسقط المرساة بالنسبة للبحارة هو البديل الذهني والبيولوجي لمسقط الرأس، لأن هذا المكان الجديد والبكر يساهم في توليد ذاكرة البحارة من النقطة: (صفر).

يوزّع البحارة تذكاراتهم في كل ميناء، ولهم في كل مدينة حكاية عشق مبتورة، وقلوبهم معلّقة أبداً في الفراغ، وكأنها تستغيث بالوجود صعوداً وهبوطاً بين العطش والارتواء، وتحديداً في المسافة البرزخية الفاصلة بين ماء البحر وماء السماء!