انطلاق «مهرجان الشارقة للشعر العربي» اليوم

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام بمشاركة أكثر من 100 شاعر وشاعرة وناقد وإعلامي يمثلون الدول العربية.

ويشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، وتبدأ الفعاليات بكلمة تتناول دور الشارقة في رعاية الشعر في الوطن العربي، يليها عرض تسجيلي بعنوان «بيت الشعر في الشارقة ومسيرة 25 عاماً».

ويستمع الحضور إلى قصائد: حسن الزهراني من السعودية، وشيخة عبد الله المطيري من الإمارات، وعلاء جانب من مصر، في أولى القراءات الشعرية في المهرجان.

وتُكرم الدورة الحالية شخصيتي المهرجان (جائزة الشارقة للشعر العربي الدورة الـ 11) 2023، وهما: شيخة عبد الله المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية، وهم: في المركز الأول الناقد د. فتحي الشرماني من جمهورية اليمن، عن بحثه «استراتيجيّة التحوّلِ الثّقافيّ في القصيدةِ اليمنيّة المعاصرة»، وفي المركز الثاني الناقد د. محمد الطحناوي من المملكة المغربية عن بحثه «النّقدُ القاصرُ، وصيرورةُ الإيقاعِ الشّعريّ»، في حين حلّ في المركز الثالث الناقد د. عبد الرحيم وهابي عن بحثه «أنساق التّخييل في الشّعر العربيّ المُعاصرِ: مُقاربة في خطابِ النّقدِ، وخطاب الشّعر».

في ثاني أيام المهرجان، تحتضن دارة الدكتور سلطان القاسمي حفل توزيع جائزة القوافي الذهبية 2022، التي تتضمن قراءات لشعراء وشاعرات ساهموا بإبداعاتهم في مجلة القوافي خلال 12 عدداً في عام 2022. في حين تتواصل فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية تقام في قصر الثقافة في الشارقة. كما يشهد ثاني أيام المهرجان توقيع ديوان الشخصية الإماراتية المكرمة في المهرجان الشاعرة شيخة المطيري.

وتأتي الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان تحت عنوان «الشعر بين التعبير والتأثير»، وتقام صباح يوم الأربعاء في بيت الشعر في الشارقة.