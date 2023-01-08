دار الشعر بمراكش تستحضر سيرة الشاعر أحمد بركات

محمد نجيم (الرباط)

خصصت دار الشعر في مراكش برنامجها «ذاكرة شعرية» لاستحضار وإحياء ذكرى الشاعر المغربي الراحل أحمد بركات (1960-1994)، واستحضار تجربته الشعرية ومكانته التأسيسية في مدونة الشعر المغربي الحديث، بمشاركة الشاعرة والباحثة لطيفة المسكيني، عضو المكتب التنفيذي لبيت الشعر في المغرب، والناقد عبد العزيز لحويدق، أستاذ التعليم العالي، الباحث في البلاغة وتحليل الخطاب بكلية اللغة العربية بمراكش، وعبد الحق ميفراني مدير دار الشعر بمراكش. ويأتي هذا الاحتفاء في إطار التقليد الثقافي الذي يسعى إلى الحفر في جغرافيات الشعر المغربي. وفي كلمته، قال الناقد عبد العزيز لحويدق: إن الشاعر الراحل أحمد بركات أوجد لغة جديدة يقاوم بها الواقع المُرّ، حيث تكثيف اللغة.

أما الباحثة والشاعرة لطيفة المسكيني، فاعتبرت أن ندوة «ذاكرة شعرية» التي خصصت لإحياء ذكرى الشاعر أحمد بركات «تتجه في أفق استغوار الأسئلة والقضايا المركزية للشعرية المغربية، في ربط بين تاريخ الشعر المغربي وحاضره ومستقبله. وتقول المسكيني: إن الاحتفاء بأحمد بركات هو احتفاء بشاعر«مقيم في الذاكرة»، ذاكرة الشعر المغربي المتقدة.