تعزيز التعاون بين «الإمارات للمكتبات» و«بحوث شرطة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات اجتماعاً مع مركز البحوث بشرطة الشارقة؛ وذلك لتأطير وتعزيز سبل للتعاون فيما بينهما، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للباحثين والأكاديميين والطلاب، حضر الاجتماع من الجمعية فهد المعمري رئيس مجلس الإدارة، وسلطان المزروعي عضو المجلس، وحضر من شرطة الشارقة العقيد علي سيف الذباحي نائب مدير مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقد تم خلال الاجتماع التعرف إلى المكتبة الرقمية الأمنية بشرطة الشارقة، واستعراض ما تقدمه من خدمات وما تضمه من أقسام، وكذلك إلى آليات العمل المتبعة في إدارتها، وبالتالي ما يمكن أن يقدم من خلال التعاون مع الجمعية في هذا الشأن، لتعزيز دورها لتقدم خدمات أفضل لطالبيها.

والجدير بالذكر أن المكتبة الأمنية بشرطة الشارقة تسهل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الكتب والأبحاث، والمقالات العلمية المتخصصة في المجال الأمني والقانوني والشرطي، وإتاحة الوصول إليها بأسهل الطرق، وفتح الباب أمام الباحثين والقراء المهتمين بالمجال الأمني والشرطي للاستفادة من تلك المصادر.