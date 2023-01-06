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ثقافة

سفارة سنغافورة تهدي مكتبات «دائرة الثقافة» مجموعة من الكتب

سفير جمهورية سنغافورة خلال تقديم الكتب إلى سعود الحوسني (وام)
7 يناير 2023 00:29

أبوظبي (وام)

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أهدت سفارة جمهورية سنغافورة في الدولة ومجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة مجموعة قيمة ومختارة من الكتب إلى مكتبات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون في المجالات المعرفية بين إمارة أبوظبي وسنغافورة.
وقام كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة بتقديم الكتب إلى سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة.
وتندرج مبادرة السفارة السنغافورية ضمن جهودها للارتقاء بمستويات التعاون الثقافي مع إمارة أبوظبي وتشمل مجموعة الكتب باقة متنوعة من المؤلفات التي تعرف القارئ في دولة الإمارات بجمهورية سنغافورة وتغطي مواضيع متنوعة.
وأشار السفير فاسواني إلى أن هذه الهدية تُمثل رمزاً للصداقة مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في مجال تبادل الكتب وبما يرتقي بالمشهد الثقافي في أبوظبي وجمهورية سنغافورة.
وقال «نسعى لتوطيد علاقتنا مع أجيال المستقبل لذلك قدمنا كتباً موجهة للأطفال تحفزهم وتشجعهم على القراءة وعلى التعرف على جمهورية سنغافورة وأتشوق لمطالعة هذه الكتب في مكتبات أبوظبي كما تدعم هذه الهدية جهود أبوظبي في تعزيز ثقافة القراءة والتعلم المستمر».
من جهتها أشادت شيخة المهيري مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة بهذه المبادرة الثقافية المميزة التي تُشكل انعكاساً حقيقياً وإيجابياً لتلاقي الحضارات وتعاونها.

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