اللوفر أبوظبي يستعرض عالم السينما الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف متحف اللوفر أبوظبي، على هامش موسمه الثقافي المتميز لعام 2022-2023، عن معرضه القادم بعنوان «كبار نجوم بولیوود: عالم السينما الهندية»، ومن المُقرر أن يُقام هذا المعرض الذي يُنظم بالشراكة مع متحف كيه برانلي - جاك شيراك ومؤسسة متاحف فرنسا، خلال الفترة من 24 يناير حتى 4 يونيو 2023، حيث سيقدّم الإرث الفني والحضاري الذي تزخر به شبه القارة الهندية من خلال تاريخها الحافل في مجال صناعة الأفلام التي تميزت بالثراء والعمق والتنوع.

يسلط المعرض الضوء، من خلال ما يزيد على 80 عملاً فنياً يشمل صوراً فوتوغرافية، ومنسوجات، وفنوناً تصويرية، ومقتطفات من أكثر من 30 فيلماً، على تاريخ السينما الهندية الثري منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر. وقد جاءت مجموعة الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض من مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي ومتحف كيه برانلي - جاك شيراك، والمتحف الحربي، والمتحف الوطنيّ للفنون الآسيويّة - غيميه، ومجموعة الصباح، ومؤسسة راجا رافي فارما للتراث، ومجموعة مقتنيات بريا باول.

يُذكر أن المعرض من تنسيق جوليان روسو، رئيس قسم المقتنيات الآسيوية في متحف كيه برانلي - جاك شيراك بالتعاون مع هيلين كيسوس، الحاصلة على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا من كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعيّة، وبدعم من الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي.

سرد القصص

وتحظى صناعة السينما الهندية اليوم بمكانة وضعتها في مصاف أعظم صناعات السينما في العالم، حيث تُصدِر كل عام ما يزيد على 1500 فيلم مُترجم إلى عشرين لغة تقريباً لتجوب بذلك أقطاراً عدّة مثل آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا. وسيحظى روّاد المتحف، من خلال زيارة معرض «كبار نجوم بوليوود»، بفرصة لاكتشاف كيف استخدمت الهند أحدث تقنيات الصور الجديدة، عقب اختراعها مثل الطباعة الحجرية والتصوير الفوتوغرافي، واستكشاف رحلة صناعة الأفلام بدايةً من نشأة الأفلام الأولى، وصولاً إلى ملامحها الموسيقية، ليتشكل لديهم فهم أعمق للنجاح الدولي الذي حققته السينما الهندية، وكذلك تسليط الضوء على تنوع التصوير السينمائي الهندي. ويسلِّط المعرض الضوء على تاريخ السينما الهندية من حيث سرد القصص والرقص ومرحلة ما قبل السينما، مروراً بتأثير الدين والأساطير، وصولاً إلى مرحلة صعود كبار نجوم بوليوود.

ثقافة غنية

قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يتميز متحف اللوفر أبوظبي، بأنه يمكِّن زواره من استكشاف أعمال فنية متميزة من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن نتعاون مجدداً مع متحف كيه برانلي - جاك شيراك في تنظيم هذا المعرض الذي يستكشف تاريخ السينما، حيث يأتي ذلك عقب التعاون الأول الذي جمع كِلَا المتحفَين عام 2019 في إطار تنظيم معرض يستكشف تطور التصوير الفوتوغرافي خلال سنوات نشأته الأولى. ومعرض ‹كبار نجوم بوليوود›.. احتفال لكل من لديه شغفٌ بالثقافة الغنية التي تزخر بها شبه القارة الهندية وجذور تلك الثقافة المتميزة».

أما إيمانويل كسارهيرو، رئيس متحف كيه برانلي - جاك شيراك، فصرح قائلاً: «إنني على يقين بأن هذا المعرض سيلقى استحسان زوّار متحف اللوفر أبوظبي، تلك المؤسسة الحيوية والمؤثرة التي يتشرف متحف كيه برانلي - جاك شيراك بالتعاون معها».

أما الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، فعلقت قائلة: «يمنح هذا المعرض زوّاره رؤية مميزة وثاقبة لأحد الأساليب الفنية التي لها تاريخ عريق وحاضر قوي.. وتؤكد التأثيرات المتبادلة، التي دعمها التقدم التكنولوجي، على الحضور المستمر للحكايات الأسطورية والأدبية العظيمة في الثقافة الهندية». وسيُعلَن عن تفاصيل البرامج الثقافية والتعليمية القيّمة التي ينظمها المتحف بالتزامن مع المعرض في وقت لاحق.