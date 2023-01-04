«ديالوج».. معرض تشكيلي في النادي الثقافي العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول معرضاً تشكيلياً بعنوان «ديالوج» اشترك فيه الفنان التشكيلي الدكتور عمر عبدالعزيز، والفنان الحروفي خليفة الشيمي، وحضر حفل افتتاح المعرض إبراهيم سعيد بطي مدير النادي، وناصر الدرمكي عضو مجلس إدارة النادي. ويقدم معرض «ديالوج» نحو 30 لوحة ما بين لوحات رسم للفنان عمر عبدالعزيز، ولوحات حروفية للخطاط خليفة الشيمي، وتقوم ثيمة المعرض على حوار بين أعمال الفنانين باشتغال كل منهما في أعماله على ثنائية الأصالة والحداثة، حيث جاءت أعمال الدكتور عمر عبدالعزيز على شكل جملتين بصريتين، تتصل الأولى منهما بالفنون الأكاديمية الأوروبية، والمدرسة الانطباعية بشكل خاص، التي مهدت الطريق لمدارس حداثية، وفي الثانية يقدم مقترحات بصرية تتصل بمجال التصوير البانورامي الذي يرتبط ارتباطاً جذرياً بأساليب التجريب والبحث الدائم عن أفق فني جديد، ومستوى آخر من الدلالة الفنية المفتوحة على إمكانات التأويل.

أفق الانطباعية

وتبرز أعمال الفنان عمر عبدالعزيز قدرته الأصيلة على توليف الألوان وحساسيته الذكية في اختيارها، فالعين تستقر بشكل تلقائي على ذلك الانسجام اللوني الذي ينطبع في اللوحة، وهي مقدرة فنية عالية وخبرة طويلة في ممارسة الألوان، كما أن الأعمال المتصلة بأفق الانطباعية تجتذب المتفرج ليغوص في ما وراء الإشارات واللمحات البصرية التي تحملها اللوحة.

أما خليفة الشيمي فيقدم أعمالاً حروفية معتمداً على نصوص شعرية أصيلة اختارها من أشعار الحلاج، وجعل مدار كل لوحة على نص من تلك النصوص، وكأنه بذلك يعقد صلة بين مستويين إبداعيين يتماهيان بقدر ما يتمايزان. ويعتمد في ذلك على تاريخ طويل في ممارسة الخط العربي الأصيل، وكذلك على تجربته الفنية السابقة في مجال الحروفية وعمليات دمج اللون بالحرف، فجاءت أعماله قراءة لونية في نصوص الحلاج.

إيقاع منسجم

ومن تلك الاختيارات الفنية لدى الفنانين يتضح أن «الديالوج» الذي ينشأ بينهما هو حوار بالتوازي، فكل منهما يشتغل على ثيمة الأصالة والحداثة بطريقته ومجاله، وكل منهما يقدم مقترحات حديثة هي في ذات الوقت أيضاً حواره هو مع الفن.