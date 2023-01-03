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ثقافة

«أمير الشعراء» انطلاق أولى حلقات البث المباشر اليوم

أعضاء لجنة التحكيم (أرشيفية)
4 يناير 2023 00:46

أبوظبي (وام)

تنطلق مساء اليوم على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي أولى حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر الذي يعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
وعقدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مؤتمراً صحفياً، مساء أمس الأول، كشفت خلاله عن قائمة الـ20 شاعراً الذين سيشاركون في البرنامج بعد أن تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة بجدارة ومنافسة قوية مع المئات من الشعراء.
وضمت قائمة الشعراء: محمد محمود محاسنة من الأردن، ونجاة عتيق الظاهري من دولة الإمارات، ومحمد اليوسف من مملكة البحرين، وأحمد بوفحتة من الجزائر، وكلاً من عبدالله بن محمد العنزي وإبراهيم حلوش من المملكة العربية السعودية، وإبراهيم توري من السنغال، وشريهان الطيب من السودان، وخالد الحسن من العراق، وعبدالواحد بروك من مملكة المغرب، وعمر حسين المقدي من جمهورية اليمن، وزكريا عيساوي من تونس، وعائشة السيفي من سلطنة عُمان، وكلاً من نور الموصلي ودانة أبو محمود من سوريا، ومصطفى محمد الغلبان من فلسطين، وفاطمة مفتاح حسن بالخيرات من ليبيا، وأحمد مدني وأسماء جلال من جمهورية مصر العربية، وسيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا.

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إنجازات لافتة
وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر: «نأمل أن يكون برنامج أمير الشعراء صورةً عن النموذج الحضاري والأدبي الذي تمثله دولة الإمارات في العالم، بعد أن حقَقت أبوظبي (إمارة الشعر) إنجازات لافتة في مسيرة الشعر العربي المعاصر، وباتت مشاريعها الشعرية ذات الجماهيرية الواسعة، البوابة الذهبية التي ينطلق منها المبدعون».
وأضاف: «نسعى من خلال برنامج أمير الشعراء، وجميع برامج وفعاليات اللجنة إلى تحقيق أهداف الخطة الثقافية التي تنهجها إمارة أبوظبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، لتتكامل ركائز التنمية المعرفية المستدامة تأكيداً على مواصلة إمارة أبوظبي في مشروعها الأدبي، الساعي إلى خدمة الثقافة العربية التي تبرز للعالم الرسالة الإنسانية للشعر، والداعية لنشر السلام والتسامح».
وقال: «نفخر بما قدمه البرنامج منذ عام 2007، إلى الموسم العاشر للبرنامج، بمشاركة نحو 245 شاعراً وشاعرة من أكثر من 25 دولة، قدمتهم المسابقة منذ انطلاقها وصولاً إلى هذا الموسم، وفرزت لجنة التحكيم خلال المواسم الماضية عشرات آلاف من القصائد لشعراء من أكثر من 40 دولة».
وأشار معاليه إلى أن الموسم العاشر محطةُ وفاء وتقدير، يستعيد الجميع من خلالها أثرَ وإرثَ الفقيد الراحل الدكتور صلاح فضل، رحمه الله، أحد أبرز النقاد العرب، عضو لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء»، طوال مواسمه التسعة الماضية، ويستذكر جهود الأستاذ الدكتور عبدالملك مرتاض، عضو اللجنة الاستشارية العليا في البرنامج الذي قدم خلال المواسم الماضية عصارة خبرته في النقد والتوجيه، تاركاً أثره في أجيال من شعراء العالم العربي.

ترسيخ مكانة الشعر
أكد أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج، والمكونة من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن البرنامج يواصل في موسمه العاشر ترسيخ مكانة الشعر كديوان العرب، ويجمع الشباب حوله، سواء كشعراء مشاركين أو متذوقين للشعر، ليس فقط من أبناء البلدان العربية ولكن من كل من ينطق العربية حول العالم.
ومن المقرر أن يتم بث الحلقات على مدى 10 أسابيع عبر قناة أبوظبي وقناة بينونة في تمام الساعة العاشرة من مساء كل يوم أربعاء بتوقيت دولة الإمارات.

أمير الشعراء
الإمارات
أبوظبي
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية
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