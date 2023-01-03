100 شاعر وناقد وإعلامي في «الشارقة للشعر العربي»

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الاثنين المقبل، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد وإعلامي يمثلون الدول العربية. وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «حضور الشعر بهذا الزخم الإبداعي في الدورة التاسعة عشرة، إنما يؤكد رعاية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للشعر العربي، ويتمثّل هذا الحضور بأسماء شعرية عربية من أجيال مختلفة يجمعها الإبداع والشعر الأصيل ضمن كوكبة عربية مبدعة».

وأعلن العويس استحداث «جائزة القوافي» التي وجّه بها صاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة القوافي خلال العام 2022، حيث تم اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة الشهرية. وأضاف رئيس دائرة الثقافة، قائلاً: «يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات تقوم على التنوّع والتميز، حيث سيشهد 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية في دارة الدكتور سلطان القاسمي، كما ستقدم الدورة الحالية 6 كتب من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وسلسلة توقيعات، وندوة فكرية تحت عنوان (الشعر بين التعبير والتأثير)، في حين سينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي، على أن تصدر خلال أيام المهرجان نشرة يومية بعنوان «ديوان العرب»، تقدم تغطية صحفية شاملة ومتنوعة تقوم على المادة الخبرية والحوارية والاستطلاعية».

رعاية الشعر

يشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، وتبدأ الفعاليات بكلمة تتناول دور الشارقة في رعاية الشعر في الوطن العربي، يليها عرض تسجيلي بعنوان «بيت الشعر في الشارقة ومسيرة (25) عاماً». ويستمع الحضور إلى قصائد: حسن الزهراني من السعودية، وشيخة عبدالله المطيري من الإمارات، وعلاء جانب من مصر، في أولى القراءات الشعرية في المهرجان. وتُكرم الدورة الحالية شخصيتي المهرجان (جائزة الشارقة للشعر العربي الدورة 11) 2023، وهما: شيخة عبدالله المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية.

ندوة فكرية

تأتي الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان تحت عنوان «الشعر بين التعبير والتأثير»، وتقام صباح يوم الأربعاء في بيت الشعر في الشارقة. ويشارك في الجلسة الأولى ثلاثة نقاد، هم: د. محمد أبوشوارب (مصر)، ود. محمد الديباجي (المغرب)، ود. سالم الدهام (الأردن)، فيما تقوم لامعة العقربي (تونس) برئاسة الجلسة، وفي الجلسة الثانية يشارك: د. ريم الفواز (السعودية)، ود. سعد التميمي (العراق)، ود. صباح الدبي (المغرب)، على أن يقوم د. محمود الضبع بإدارة الجلسة. وتتواصل فعاليات اليوم الثالث بأمسية شعرية تقام في قصر الثقافة. ويشهد رابع أيام المهرجان أمسية شعرية تقام في قصر الثقافة. ويشهد مقرّ إقامة الضيوف «ندوة إشراقة الشعر». وينتقل المهرجان في يومه السابع إلى مدينة خورفكان، حيث يستضيف مجلسها الأدبي ضمن أمسية شعرية، 8 شعراء.