نشاط ثقافي حافل لـ«العويس الثقافية» خلال 2022

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية خلال العام الماضي 2022 قفزة نوعية في أنشطتها العامة وضعتها في موقع متقدم على الخريطة الثقافية، وخاصة أنها كانت حاضرة بزخم كبير بعد جائحة كورونا التي عطلت الكثير من الفعاليات، ولكنها لم تغيّب الحضور الفعال للمؤسسة من خلال المعارض والإصدارات والندوات الفكرية والعروض السينمائية والحفلات الموسيقية، وغيرها من الفعاليات التي كان لها صداها الكبير على الساحة الثقافية العربية والمحلية.



6 كتب متميزة

فقد أصدرت المؤسسة خلال العام الماضي ستة كتب متميزة في محتواها وهي: ديوان «آخر الطريق» للشاعر العراقي الراحل حسب الشيخ جعفر، سلسلة الفائزين، بالتعاون مع دار الشؤون الثقافية في العراق التابعة لوزارة الثقافة العراقية. وكتاب «الأمل ينتصر والحلم يستمر» وهو عبارة عن أبحاث قُدمت في ملتقى سعد الله ونوس لمجموعة من الباحثين، ضمن سلسلة الندوات. وكتاب «الفائزون بالجائزة» الدورة السابعة عشرة، وفيه شهادات وسير ذاتية للفائزين بهذه الدورة. وكتاب «حبيب الصايغ.. وعي الحداثة وهاجس التجريب» للناقد عزت عمر، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات. وكتاب «الشاعر الخطاط عبدالله محمد المُساوى الهاشمي» للدكتور عبدالحكيم الزبيدي، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات. وكتاب «تراتيل الصدى.. أحمد العسم» للدكتور هيثم الخواجة، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات. ونظمت المؤسسة حفلاً كبيراً لتوزيع جوائز الدورة الـ17، بحضور الفائزين وشخصيات ثقافية وإعلامية عربية كبيرة.



مذكرات تفاهموفي مجال التعاون الثقافي وقعت المؤسسة مجموعة مذكرات تفاهم مع مؤسسات ثقافية على مستوى الوطن العربي، مثل مؤسسة الفكر العربي (بيروت) ممثلة بالدكتور هنري العويط المدير العام للمؤسسة، ودار الشؤون الثقافية (العراق) ممثلة بالدكتور عارف الساعدي المدير العام، ومنتدى الفكر العربي (الأردن) ممثلة بمعالي الدكتور محمد أبو حمور الأمين العام للمنتدى.

وعقدت المؤسسة اجتماعات مع عدد من الناشرين العرب، مثل محمد رشاد (مصر)، الدار المصرية اللبنانية، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وماهر كيالي (الأردن)، المدير العام للمؤسسة العربية للدراسات والنشر، وخالد سليمان الناصري (إيطاليا) مدير عام منشورات المتوسط. كما جددت المؤسسة مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للثقافة، ممثلاً بالدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، ومذكرة التفاهم مع مؤسسة عبد الحميد شومان (الأردن)، ممثلة بفالنتينا قسيسية الرئيسة التنفيذية للمؤسسة.

وفي إطار الأنشطة العربية المشتركة عقدت المؤسسة ملتقى فكرياً موسعاً في القاهرة عن الناقد الراحل جابر عصفور، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة. كما احتفلت المؤسسة بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، عبر أوبريت «فوق الثريا يا وطن» لفرقة أورنينا الاستعراضية.



معارض فنية

وحققت المؤسسة نشاطاً نوعياً متميزاً في عالم المعارض، حيث قدمت معرض «إشراقات» بالتعاون مع آرت سول، ومعرض «ديالوج» بالتعاون مع مجموعة سولانا للفنون، وعقدت على هامشه محاضرة فنية بعنوان «التشكيل المصري المعاصر في نصف قرن»، شارك فيها كل من د. ناصر الجيلاني والدكتورة زينب سلامة، ونظمت المؤسسة ملتقى العويس للخط العربي، وعقدت على هامشه ندوة بعنوان «أضواء على رحلة الخط العربي في الإمارات في نصف قرن»، حاضر فيها الخطاطان خالد الجلاف وتاج السر حسن، واختتمت نشاطها التشكيلي بمعرض عالمي بعنوان «اتحاد الثقافات»، بالتعاون مع مركز أفا للفنون، وأقيمت على هامشه أمسية فنية موسيقية للموسيقار السوري تمام علي قدم خلالها مقطوعة مستوحاة من ملحمة جلجامش بمرافقة الفنان العراقي أوميد الذي رسم مقطعاً من الملحمة، كما عرضت المخرجة السعودية عبير عبدالله فيلمها «كنز المتاهة» الذي يحكي عن البيئة والطبيعة والأمل وانتصار الإنسان.

وفي رسالتها المجتمعية لدعم المواهب الشابة، رعت المؤسسة مسابقة الفيلم القصير الذي تنظمه الجامعة الأميركية بدبي، وكرمت الفائزين بالمركز الخمس الأولى.



حفلات توقيع كتب

وفي إطار نادي السينما، قدم نادي العويس السينمائي مجموعة عروض لأفلام متميزة في محتواها مثل، فيلم «كروموسوم» للمخرج علي جمال وفيلم «محبس» للمخرجة صوفي بطرس، وفيلم «أبناء المستحيل» للمخرج حسام حمود، وفيلم «معركة طُنب» للمخرج محمد ناصر الشحي.

واحتفلت المؤسسة باليوم العالمي للكتاب عبر معرض الكتاب المستعمل بالتعاون مع دار كُتاب للنشر والتوزيع، كما عقدت ورشة لكتابة المقال الصحفي بالتعاون مع استراحة معرفة، وتم إطلاق كتاب «في الفكر العربي الحديث والمعاصر» للدكتور أحمد برقاوي.

ونظمت المؤسسة مجموعة من حفلات توقيع كتب صادرة حديثة مثل حفل توقيع كتاب «كُتب وكتّاب» لعبد الغفار حسين، وحفل توقيع لكتابي «الفجيرة قصة مدينة» و«القوى العاملة والتعليم في دولة الإمارات» للدكتور سليمان موسى الجاسم، وحفل توقيع كتاب «الشاعر الخطاط عبدالله محمد المُساوى الهاشمي» للدكتور عبدالحكيم الزبيدي، وحفل توقيع كتاب «أمينة» للشاعر أحمد العسم.

وأولت المؤسسة اهتماماً استثنائياً للندوات والحوارات والأمسيات الثقافية، حيث تمت مناقشة لائحة الروايات المرشحة في جائزة الرواية العربية «بوكر العربية»، بالتعاون مع استراحة معرفة، ونظمت المؤسسة ندوة بعنوان «السرد في الإمارات خلال نصف قرن» خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، شارك فيها كل من د. مريم الهاشمي ود. الرشيد بوشعير ود. صالح هويدي والكاتبان نادية النجار وعبدالله النعيمي وأدارها القاص محسن سليمان، كما احتضنت ندوة بعنوان «أصوات قصصية جديدة» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. ونظمت محاضرة عن «تاريخ التسجيلات الصوتية في الإمارات (دبي فون) نموذجاً» لعلي العبدان. وبالتعاون مع هيئة دبي للثقافة نظمت المؤسسة ورشة تدريبية بعنوان «مبادئ في النقد الأدبي»، قدمها الدكتور صالح هويدي وذلك في مكتبة محمد بن راشد.

وتنوع نشاط المؤسسة ليصل إلى عالم الموسيقى الأصيلة، عبر محاضرة «القدود الحلبية تاريخٌ وفن» للباحث عبدالقادر بدّور، بمشاركة الفنان وائل حزواني، والفرقة الموسيقية، كما احتضنت المؤسسة حفلاً موسيقياً للطرب الأصيل بعنوان «نغم الأمس» لفرقة «سكون» الشبابية.