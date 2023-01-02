«العويس الثقافية» تغلق باب الترشح للدورة 18

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة «الثامنة عشرة 2022-2023» نهاية ديسمبر الماضي. وتقدم إلى الجائزة 1761 مرشحاً في جميع الحقول، حيث تقدم للجائزة في حقل الشعر 226 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحاً.علماً بأنه فاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن 5 مؤسسات ثقافية مرموقة أسهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 251 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية، وستبدأ لجان تحكيم الجائزة عملها قريباً، حيث يجري التحكيم في جو من النزاهة والموضوعية والسرية التي تميزت بها جائزة سلطان بن علي العويس في جميع دوراتها السابقة، التي وضعتها موضع تقدير واحترام المثقفين داخل الوطن العربي وخارجه، ويعد الفوز بإحدى جوائزها قيمة كبيرة مادياً ومعنوياً.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أكثر من ستة آلاف دعوة للترشيح، إضافة إلى أكثر من ستة آلاف مطوية معلومات عن المؤسسة والجائزة إلى معظم الجامعات، والأكاديميات، والمؤسسات الثقافية، والروابط، والأسر والاتحادات الأدبية، ودور النشر وغيرها من مؤسسات الفكر والثقافة للتقدم إلى «الدورة الثامنة عشرة 2022-2023».

يذكر أن الجائزة بدأت تتجه بشكل كبير نحو العالم الرقمي في تلقي الترشحات والمتابعات مع المتقدمين للجائزة، وكذلك التواصل مع المحكمين في خطوة الهدف منها سرعة ودقة سير العمل في الجائزة، وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية خلال جائحة كورونا طورت من آلية عملها في تلقي الترشيحات، مما أعطى الراغبين في التقدم للجائزة مزيداً من المرونة للحصول على معلومات دقيقة واتباع الطرق الصحيحة للتقدم إلى الجائزة.