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تجليات السير الشعبية في مجلة «المسرح 40»

تجليات السير الشعبية في مجلة «المسرح 40»
1 يناير 2023 22:11

رصد العدد «40» من مجلة «المسرح» الشهريَّة (يناير 2023) التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة، فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الصحراوي» الذي نُظم في الفترة (9-13 ديسمبر)، كما اشتمل العدد على استطلاع حول تجارب «توظيف الغناء في المسرح الإماراتي بين الأمس واليوم»، واستطلاع آخر حول أثر مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، بمناسبة التحضير لدورته الرابعة (20-25 فبراير).
وحفل باب «قراءات» بمجموعة من المقالات حول العروض المسرحيَّة التي شهدتها بعض المدن العربيَّة، حيث كتب عبدالمجيد شكير عن مسرحيَّة «سلوم العرب» التي كتبها سلطان النيادي وأخرجها محمد العامري وقدمتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في الدورة الأخيرة من «مهرجان المسرح الصحراوي». وكتب عبدالكريم قادري عن «التائهون» أحدث العروض المسرحيَّة للمخرج الجزائري أحمد رزاق، وحلل عادل قريب عرض «خريف» للمخرجة المغربيَّة أسماء هوري، وقرأ جوان جان «ديستوبيا» للمخرج السوري مأمون الخطيب، وتناول الحسام محيي الدين «شي متل الكذب» للمخرجين اللبنانيين يارا نخور وأدون خوري، وكتب باسم صادق عن «خطة كيوبيد» للمخرج المصري أحمد فؤاد.
وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجرتها سعيدة شريف مع المخرجة المغربيَّة أسماء هوري، تحدثت من خلاله عن مشوارها في دراسة المسرح وممارسته، وأبرز تجاربها الإخراجيَّة.
وفي «صروح» نقرأ مقالة للطاهر الطويل عن الجماليات المعماريَّة لـ«المسرح الكبير» أحدث المباني المسرحيَّة في المملكة المغربيَّة والمزمع افتتاحه قريباً. وفي «أسفار» سرد الناقد عبدالرحمن بن زيدان قصة رحلته إلى مهرجان أفينيون سنة 1976.
وفي «مطالعات»، كتب شريف الشافعي عن كتاب «تجليات السير الشعبيَّة في المسرح العربي» للباحث المصري عبدالكريم الحجراوي، وفي «أفق» نشرت المجلة مقابلة أجراها محمد ناصر المولهي، مع المخرج التونسي نزار السعيدي، تحدث عبرها عن عرضه الجديد «تائهون» الذي كتب نصه عبدالحليم المسعودي.
ونشر باب «رسائل» تغطيات لمهرجانات وورش تدريبيَّة مسرحيَّة في الشارقة، وشرم الشيخ، وتونس، والخرطوم، والرياض، واللاذقيَّة، وجنين، والكويت.
وفي «متابعات»، نطالع حواراً قصيراً مع الكاتب السوري فرحان بلبل، بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديريَّة، كما تنشر المجلة مقابلة قصيرة أجراها الباحث والمخرج الجزائري عبدالناصر خلاف مع الفنان السوداني الراحل يحيى الحاج (1948-2018) مواكبةً لذكرى رحيله الرابعة.
 

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