«بحيرة السلام» تختتم مهرجان «مسرح الطفل»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

في حفل ختام النسخة السادسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بقصر الثقافة بالشارقة تم تتويج مسرحية «بحيرة السلام» بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وفق تنسيب لجنة التحكيم التي تكونت من كل من حسن رجب ووليد عمران الجلاف وسالم العيان وخالد رسلان وفيروز نسطاس.

وتضمنت توصيات لجنة التحكيم، التي تلتها قبيل إعلان نتائج جوائز المهرجان، ضرورة الاهتمام باللغة العربية في العروض التي تعتمد الفصحى في نصوصها، كما ذكرت اللجنة أن بعض النصوص قد لا تتناسب مع الطبيعة النوعية لمسرح الطفل من حيث البنية الدرامية. وذكرت اللجنة في تقريرها أن بعض الممثلين كانوا يعانون من مشكلات في الإلقاء والنطق غير السليم لمخارج الحروف مما نتج عنه عدم وضوح المعنى المطروح على لسان الشخصيات. وأوصت اللجنة بعمل ورش تدريبية في جميع عناصر العرض المسرحي ولقاءات تثقيفية ترفع وعي الفنانين تجاه الطبيعة النوعية لمسرح الطفل.

وجاءت نتائج المهرجان كما يلي: حيث نالت مسرحية «بحيرة السلام» لمسرح رأس الخيمة الوطني، إضافة إلى الجائزة الكبرى، جائزة أفضل تأليف، للشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وجائزة أفضل ماكياج لبسمة مبارك، وجائزة أفضل موسيقى لعمر الزعابي، وجائزة أفضل ممثل دور أول لمحمد عبده، وجائزة أفضل ممثلة دور أول «مناصفة» لريم الفيصل عن ذات المسرحية.

بينما نالت مسرحية «رحلة غيلم» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، جائزة أفضل إخراج لابراهيم القحومي، وجائزة أفضل ممثل دور ثان لأيمن الخديم، وجائزة أفضل إضاءة لراشد عبدالله راشد، وجائزة أفضل أزياء لميلانا رسول. وحصلت مسرحية «الرقص مع الإيقاع» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح على جائزتين، هما جائزة لجنة تحكيم الأطفال، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. ونالت مسرحية «بذور المانجو» لمسرح دبي الأهلي جائزتين أيضاً، جائزة أفضل مناظر مسرحية لسالم التميمي، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان، لليان المحلاوي، بينما فازت مسرحية «بيت الدمى» من إنتاج مسرح دبي الوطني، بجائزة أفضل ممثلة دور أول «مناصفة» حصلت عليها الفنانة رنيم محمد.

وشهد حفل الختام، تكريم لجنة التحكيم، ولجنة تحكيم الأطفال، وكذلك تكريم الفرق المسرحية المشاركة في هذه الدورة ورعاة المهرجان.