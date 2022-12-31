دراسات وإبداعات في مجلــة «مجمع الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تضمن العدد الثالث من مجلة «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، مجموعة من المقالات والدراسات اللغوية والنصوص الشعرية، ومتابعات إخبارية واكبت أنشطة المجمع وندواته ومشاركاته في المعارض الدولية، وساهم في مواد العدد أدباء وشعراء وباحثون متخصصون في علوم اللغة العربية وتراثها.

وسلطت المجلة الضوء على إطلاق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 19 مجلداً جديداً من المعجم التاريخي للغة العربية، وعلى ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المجمع، بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة.

الشارقة والكتاب

وركزت افتتاحية المجلة التي كتبها الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام المجمع، بعنوان «الشارقة والكتاب»، على إبراز القيمة الحضارية والثقافية التي يمثلها معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث «يتوافد إليه أهل العلم والأدب، وعُشّاق المعرفة من كل حدب وصوب».

وأشار المستغانمي إلى أن المعرض ليس موسماً لبيع الكتب وحسب، وإنما هو محفل للثقافة ومنبر للندوات والمحاضرات ومنصة للموهوبين من الشعراء والمبدعين، ويعكس ما بين الشارقة والكتاب من ارتباط يحفز الصغار والكبار على القراءة ويجعل منها عاصمة للثقافة والكتاب.

التمكين للسان العربي

واستعرضت المجلة في باب «أخبار المجمع» الأنشطة التي نظمها في إطار جهوده الهادفة إلى التمكين للسان العربي وخدمة لغة الضاد، من خلال الجلسات التي تحدث فيها مجموعة من الأكاديميين والباحثين، خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأيام الشارقة الثقافية في البرتغال.

وشملت التغطية ثلاث جلسات، الأولى بعنوان «المعجم التاريخي للغة العربية ورسالته الثقافية والحضارية»، والثانية بعنوان «إنجازات مجمع اللغة العربية»، والثالثة بعنوان «دور المعجم التاريخي للغة العربية في التواصل الحضاري». وفي باب «إبداعات شعرية»، يطالع القراء قصائد جديدة لمجموعة من الشعراء.

سيميائية رولان بارت

ومن الدراسات التي تضمنها العدد، نطالع للكاتبة أسماء يوسف الزياني دراسة بعنوان «سيميائية النص عند رولان بارت»، التي رأت فيها أن الناقد الفرنسي الشهير رولان بارت يعتمد على خمس شيفرات سيميائية عند قراءته للنصوص، تشمل التأويل والسيميائية والرمزية والقراءة الثقافية وقراءة الأحداث. وفي العدد مقالات ودراسات رصينة أخرى.