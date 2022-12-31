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ثقافة

معرض تشكيلي يحتفي بتراث الأزياء

من أعمال نجلاء علي حسن (من المصدر)
1 يناير 2023 02:28

الشارقة (الاتحاد)

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة معرضاً تشكيلياً للفنانة نجلاء علي حسن، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي، ومجموعة من الفنانين التشكيليين.
ونجلاء علي فنانة متخصصة في فن الترقيع «الباتشورك»، وهو إعادة تدوير بقايا القماش بطرق فنية احترافية وحفر بارز على الفلين المضغوط مغطى بالقماش، حيث قدمت الفنانة نحو أربعين عملاً فنياً، هي عبارة عن رسومات بالتطريز على الفلين المكسو بالقماش، رسمت فيها في الغالب أوجهاً لنساء بأزياء تمثل كل واحدة منها تقاليد لمجتمعات مختلفة، وركزت بشكل خاص على لباس وزينة النساء.
وتظهر الأعمال المعروضة مدى احترافية الفنانة وقدرتها على الرسم المتقن بالتطريز، ودقة تنفيذها للأعمال، ورهافتها في اختيار الملامح الثقافية لكل مجتمع، وهي خبرة اكتسبتها من تجربتها الطويلة، في ميدان الفنون اليدوية، فهي خبيرة فنون يدوية وحرفية، ومتخصصة في مشاريع إعادة التدوير ورائدة مبادرات: «أيادٍ منتجة لتعليم الحرف اليدوية للنساء المهمشات وذوي الهمم» في دول عدة. كما أنها مصممة أزياء متخصصة في الملابس التراثية وملابس المسرح، وخريجة كلية الآداب قسم «الإنجليزية» جامعة القاهرة، وصدرت لها دواوين ومقالات عدة.
وعكست الأعمال وجوهاً لنساء بلباسهن وحليهن يعكسن ملامح وثقافة مجتمعات عربية عدة، مصرية وفلسطينية وخليجية وسودانية وعراقية ويمنية، وامتازت بالتركيز على التفاصيل الدقيقة ودقة في اختيار الألوان، ما جعل أعمالها تمثل توثيقاً فنياً متقناً لجوانب من ثقافات المجتمعات العربية من خلال زينة النساء وأزيائهن.

النادي الثقافي العربي
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