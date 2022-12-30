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ثقافة

«أمير الشعراء 10».. أسماء المشاركين الاثنين المقبل

«أمير الشعراء 10».. أسماء المشاركين الاثنين المقبل
31 ديسمبر 2022 00:00

 
أبوظبي (وام)

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غداً.. انطلاق الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج "أمير الشعراء"

تعلن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023، قائمة الـ 20 شاعراً الذين سيشاركون في برنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر، وتفاصيل الحلقات المباشرة للبرنامج.واختتم البرنامج تجارب الأداء للشعراء الذين ألقوا قصائدهم على مسمع لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، بهدف الوصول إلى الحلقات النهائية المباشرة التي يتنافس فيها 20 شاعراً. ويعد برنامج «أمير الشعراء» مناسبة ثقافية وأدبية فريدة تعزز دور الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين، كما تسهم في تعزيز الارتباط بالشعر الفصيح واللغة العربية والثقافة العربية وتراثها الشعري. ويهدف البرنامج إلى النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية.
    

أمير الشعراء
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