افتتاح بيت الإبداع للفنون بموريتانيا

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبدعم السفارة الثقافية للدولة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، افتتح بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية في نواكشوط، تحت إشراف السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية، الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، وبحضور معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، ومعالي محمد ولد سويدات وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ومعالي حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية، ومعالي مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر وحمد غانم المهيري سفيرالدولة لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية.

مبادرة تدعم الفنانين

وجاءت فكرة بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية بمبادرة من الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة لدى منظمة الألكسو خلال زيارتها الثقافية الفنية لموريتانيا شهر نوفمبر العام الماضي، وسيستفيد من بيت الإبداع أكثر من 150 من الفنانين الشباب والرواد.

ونظم بهذه المناسبة معرض فني ضم أكثر من 95 عملاً فنياً لـ40 فناناً، تتوزع بين المدارس والأساليب الفنية المتنوعة منها الزيتي والمائي وبالفحم والرصاص وتنقسم إلى التجريدي والواقعي والبروتريه والرسكلة الفنية والمجسمات الفنية.

تجسيد لمتانة العلاقات

وأبرز حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية في كلمته أن: «بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية»، يمثل لبنة مهمة أخرى في بناء صرح قوي لعلاقات البلدين الشقيقين، وهو أبرز دليل على عمق التواصل وقوة التعاون الذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا الإنجاز تجسيد لتطلعات قائدي البلدين الشقيقين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأضاف: إن الإمارات تولي الفن التشكيلي اهتماماً كبيراً بوصفه واحداً من الفنون الجميلة التي تجسد الأفكار المبدعة من خلال الرسم أو التصوير أو النحت وغيرها من الإبداعات، من خلال هذه الفضاءات الفنية الجميلة التي يتقاسمها الفنانون التشكيليون مع أشقائهم العرب عامة ومع الموريتانيين خاصة. والفنانون التشكيليون الموريتانيون، كما الإماراتيون، أبدعوا وتمكنوا من الوصول إلى مستويات عالية وأسهموا في تمثيل ثقافة بلدانهم من خلال المشاركات الفاعلة في المعارض السنوية والدولية، وايماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة العربية، نلبي دعوتكم لافتتاح بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية ليكون منصة داعمة للفنانين والهواة في موريتانيا ودافعاً لهم للسير في دروب الإبداع والتميز.

كيان جامع للشباب

من جهتها، وجهت رئيسة جمعية الفنانين التشكيليين الشباب الموريتانيين والمشرفة على بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية معط ارحيّل في مستهل كلمتها الشكر والتقدير للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان على دعمها ورعايتها لبيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية ووزارة الثقافة على المساهمة والتأطير، وللمنظة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز محيط على الدعم والتشجيع.

وأكدت أن هذا الصرح الثقافي الجديد يعتبر كياناً جامعاً للشباب الموريتاني المهتم بالفن التشكيلي والفنون البصرية ليبرزوا مواهبهم وإبداعاتهم في الرسم ومختلف الفنون البصرية الأخرى للإسهام في التعريف بتاريخ وثقافة المجتمع الغني بالتنوع الثقافي العربي والإفريقي.

وأضافت: «إن هذا الدعم ليبرهن لنا جميعاً على مدى اهتمام الوزارة والشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان بالمواهب الشبابية والفن والتشكيلي كوسيلة راقية لإيصال رسائل تعبر عن ثقافة المجتمع وتاريخه».

صرح ثقافي وفني

أكد مدير عام منظمة الألكسو الدكتور محمد ولد أعمر أن هذا الصرح الثقافي الرائد يعد إحدى الثمار المميزة للأنشطة المشتركة بين منظمة الألكسو والسفيرة فوق العادة للثقافة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وبيّن أن هذا الصرح الثقافي الفني المتميز الذي جاء بدعم من سفيرة الثقافة سيعطي دافعاً قوياً للفنانين التشكيلين الشباب للتطوير من إبداعاتهم وقدراتهم، كما أنه يعد فرصة جيدة لإبراز التنوع الفني والثقافي الموريتاني.