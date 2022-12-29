«دبي للثقافة» تكرم الفائزين بـ«مسابقة القوز الإبداعية»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فوز مشروع تطبيق «ريدز» (Reedz) الذكي بـ«مسابقة القوز الإبداعية لرواد الأعمال» التي صُممت خصيصاً لدعم ومساعدة الشركات الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من أدوات رئيسية تُمكنها من تطوير أفكارها المبتكرة.

وكرم الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، شهير داوودي وهيثم كيشاو مؤسسيْ تطبيق «ريدز» الذكي بجائزة المسابقة البالغ قيمتها 3000 دولار، وذلك بعد نجاحهما في عرض فكرة التطبيق الهادفة إلى مساعدة مستخدميه على الارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم بفضل ما يقدمه من ملخصات صوتية باللغة العربية للكتب الأكثر مبيعاً في العالم.



تنوع وشمولية

وتولت لجنة تحكيم متعددة الخبرات ضمت كلاً من خلود خوري مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» ونيل باتكار مؤسس صالة عرض «ذا جام جار» وجيد آدمز الرئيس التنفيذي لشركة «إس أم إس مي» وآية سادر الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بلوت للاستشارات».. عملية مناقشة وتقييم مجموعة المشاريع التي تقدمت إلى المسابقة حيث تمكنت 5 مشاريع تنتمي إلى الصناعات الثقافية والإبداعية من الوصول إلى النهائيات.

وفي هذا الإطار أكدت خلود خوري على أهمية الدور الذي تلعبه «دبي للثقافة» في تشجيع رواد الأعمال على طرح أفكارهم وتمكينهم من استثمارها وتحويلها إلى واقع.. معتبرة أن الصناعات الثقافية والإبداعية بما تمتاز به من تنوع وشمولية تُعد ركيزة أساسية في تشكيل وتعزيز قوة اقتصاد دبي الإبداعي.. لافتة إلى أن اهتمام «دبي للثقافة» بها يعكس حرصها على إيجاد منظومة متكاملة قادرة على دعم المجتمع الإبداعي وتمكينه من الإسهام في الناتج المحلي للإمارة.

ولفتت إلى أن «مسابقة القوز الإبداعية لرواد الأعمال» تُعد إحدى مبادرات الهيئة الرائدة التي تسعى إلى تجسيد رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.. مشيرةً إلى أن مجموعة أفكار المشاريع المشاركة في المسابقة التي عرضت أمام لجنة التحكيم تبرز مكانة دبي وثراء بيئتها الثقافية.

وقالت خوري: «لقد أظهرت مجموعة المشاريع ما يتمتع به أصحابها من روح ريادية وجوانب معرفية واسعة قادرة على دعم قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي ما يعزز من مكانة دبي عالمياً بوصفها أرضاً للفرص ويصب في إطار التزامات دبي للثقافة الهادفة بتمكين رواد الأعمال ودعم ورعاية أصحاب المواهب».. لافتةً إلى أهمية ورش العمل التدريبية والتعليمية التي تنفذها الهيئة لتحفيز أصحاب المواهب ورواد الأعمال.



جلسة نقاشية

وعلى هامش المسابقة عقدت «دبي للثقافة» جلسة نقاشية بعنوان «أعمال الإبداع» أدارها الدكتور وسيم أباظة مدير «أكاديمية فاوندرز»، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة زايد.. تناولت مجموعة محاور ناقشت أهمية الصناعات الإبداعية والثقافية ودورها في دعم اقتصاد دبي مستقبلاً، كما أضاءت على عدد من نماذج الأعمال الناجحة وأفضل الطرق والممارسات للتواصل مع العملاء.