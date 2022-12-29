«حكماء المسلمين» يشارك بـ10 معارض للكتاب خلال 2022

أبوظبي (وام)

شارك مجلس حكماء المسلمين خلال العام الجاري في 10 معارض دولية حول العالم، شملت القاهرة ولندن وأبوظبي والرباط وجاكرتا وإسطنبول وفرانكفورت والشارقة، وذلك بأكثر من 100 إصدار تعزِّز قيم التسامح والتعايش.يأتي ذلك انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

واستهلَّ مجلس حكماء المسلمين مشاركاته في معارض الكتب لعام 2022 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أُقيم في شهر يناير الماضي بعددٍ من الإصدارات المميزة والندوات القيمة التي تعبِّر عن اهتمامات المجلس في قضايا التسامح والتعايش حول العالم.

و شارك المجلس في معرض مسقط الدولي للكتاب الذي استقطب أكثر من 700 دار نشر عربية وعالمية، وتضمن أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية كان للمجلس نصيبٌ منها.

وفي معرض لندن للكتاب كان للمجلس مشاركة مميزة بعدد من الإصدارات بلغاتٍ أجنبيةٍ مختلفة، وتُوجتْ مشاركة المجلس بمبادرة «ننشر لنتعايش»، بهدف إشاعة قيم الأخوة الإنسانية في قطاع النشر، من خلال دعم المؤلفات التي تتناول موضوعات التسامح والتعايش.

كما شارك المجلس بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في مايو الماضي بعناوين جديدة ومجموعة من الندوات المختلفة التي تضمنت لقاءات تفاعلية مع شباب صناع السلام.

وفي شهر يوليو شارك المجلس في معرض الرباط الدولي للكتاب بعددٍ من الإصدارات المتعلقة بالتسامح والتعايش، ومؤلفات في التراث والفكر الإسلامي، وندوات مختلفة تعبر عن القيم التي يتبناها المجلس.وتوالت مشاركات مجلس حكماء المسلمين في معارض الكتب الدولية، فكانت المشاركة بمعرض الكتاب الإسلامي في جاكرتا في شهر أغسطس، ثم معرض الكتاب العربي بإسطنبول في شهر سبتمبر، ثم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في شهر أكتوبر، الذي يُعدُّ أكبر تظاهرة دولية ثقافية تُعنَى بالكتاب، والأهم في العالم، حيث يبلغ عمره أكثر من خمسة قرون، ثم المشاركة بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي.

واختتم مجلس حكماء المسلمين مشاركاته بمعارض الكتاب الدولية لعام 2022 في عاصمة الثقافة الإماراتية الشارقة، بعد رحلات غطَّت ثلاث قارات، وفي رصيده مجموعةٌ من الندوات والإصدارات والمشاركات التي ساهمت في نشر قيم الأخوة الإنسانية التي يتبناها المجلس ويدعو إليها.

وخلال هذه المعارض العشرة، عالجت إصدارات المجلس أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، التي تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب، وتقدِّم الحلول الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى نشر قيم الخير والمحبَّة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر، من أبرزها: كتاب «القول الطيب»، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلِّفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي» بقلم الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، وكتاب «الحب في القرآن الكريم» للأمير غازي الهاشمي، وكتاب «الشرق والغرب هل يجتمعان» بقلم محمد عرفة، وكتاب «مناهج التفكير في العقيدة» بقلم عماد خفاجي، وكتاب «الفكر الديني وقضايا العصر» بقلم الدكتور محمود حمدي زقزوق، إلى جانب العديد من الكتب المترجمة إلى عدد من اللغات تختلف حسب جنسية دولة المعرض.

وشَهِدَ جناح المجلس في المعارض العشرة تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من روَّاد المعارض، من الأسر والباحثين وطلاب العلم، وذلك في ظلِّ ما يتميَّز به جناح المجلس من إصدارات ومؤلفات متنوعة تلبِّي احتياجات الجمهور بفئاته المختلفة، الذين أَبْدَوا إعجابَهم بتنوُّع المطبوعات وثراء محتواها.