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ثقافة

«ثقافية الشارقة» تُعلن الفائزين بـ«نقد الشعر العربي»

محمد القصير
30 ديسمبر 2022 01:09

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، أسماء الفائزين في الدورة الثانية التي جاءت تحت عنوان «تحولات القصيدة العربية المعاصرة في ميزان النقد»، وفاز بها 3 نقاد عرب. وتأتي الجائزة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة منذ العام 2020، للعناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقّاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، وخدمة للساحة الإبداعية العربية. وفاز في المركز الأول الناقد د. فتحي الشرماني من جمهورية اليمن، عن بحثه «استراتيجيّة التحوّلِ الثّقافيّ في القصيدةِ اليمنيّة المعاصرة»، فيما نال المركز الثاني الناقد د. محمد الطحناوي من المملكة المغربية عن بحثه «النّقدُ القاصرُ، وصيرورةُ الإيقاعِ الشّعريّ»، في حين حلّ في المركز الثالث الناقد د. عبدالرحيم وهابي عن بحثه «أنساق التّخييل في الشّعر العربيّ المُعاصرِ: مُقاربة في خطابِ النّقدِ، وخطاب الشّعر».

مكتبة نقدية
وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، إن الجائزة تمضي بنجاح نحو تأسيس مشهد نقدي للشعر العربي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما للنقد من أهمية في الساحة الثقافية العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تؤسس لمكتبة نقدية متخصصة نظراً إلى حجم المشاركات التي استقبلتها الجائزة في الدورة الثانية. وأضاف القصير، قائلاً: «إن حجم المشاركات في الجائزة يؤكد خصوصيتها، فقد استقطبت الجائزة 53 بحثاً من 12 دولة عربية، وكانت مصر الأعلى في نسبة المشاركات، فقد تقدّم 19 ناقداً، يليها المغرب بـ13 ناقداً، والعراق بـ6 نقاد، وسوريا بـ3 نقاد، وبقية المشاركات توزعت على دول: الإمارات، والسعودية، والجزائر، والأردن، وتونس، واليمن، والسودان وموريتانيا، وهذا التنوّع في المشاركات يؤكد أهمية الجائزة لدى النقاد العرب».

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لجنة التحكيم 
تكوّنت لجنة تحكيم الدورة الثانية من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي من مجموعة نقاد عرب، وهم: د. عبدالله السيد من موريتانيا، ود. الصديق عمر الصديق من السودان، ود. يوسف الفهري من المملكة المغربية، ود. أيمن ثعيلب من مصر. وبعد التأكد من استيفاء البحوث للشروط المنصوص عليها، تعهد أمانة الجائزة إلى لجنة من المختصين لإجراء فرز أولي للبحوث المشاركة في الجائزة لاختيار البحوث الجديرة بالتنافس، وتحال البحوث المشاركة بعد الفرز إلى أربعة محكمين على أن يكونوا نقاداً وأكاديميين مشهوداً لهم بالكفاءة العلمية لاختيار البحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وفق معايير نقدية متفق عليها، على أن يقوموا بتقديم تقرير نهائي متفقٍ عليه متضمن مسوّغات الاختيار.

الفائزون في سطور
الناقد اليمني فتحي أحمد صالح الشرماني، أستاذ الأدب والنقد الثقافي المساعد في قسم اللغة، كلية الآداب، في جامعة تعز.
يحمل الشرماني دكتوراه فلسفة في اللغة العربية (النقد الثقافي) بتقدير امتياز في العام 2016، وماجستير في النقد الأدبي بتقدير امتياز، وصدرت له العديد من المؤلفات، منها: كتاب «دينامية النسق الثقافي في القصيدة الجاهلية»، وتجليات الآخر في الشعر الجاهلي من منظور سيميائية الثقافة. ويعمل الناقد عبدالرحيم وهابي حالياً أستاذاً للتعليم العالي في جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، وهو عضو اتحاد كتّاب المغرب. صدرت له مؤلفات عدة، منها: «الاستعارة في الرواية. مقاربة في الأنساق والوظائف.. روايات أحلام مستغانمي نموذجاً»، و«السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية»، و«بلاغة التصوير الفني للقرآن الكريم».
أما الناقد محمد الطحناوي فقد صدر له «التضمين العروضي.. تحولات البنية في الشعر العربي المعاصر»، وغيره من المؤلفات النقدية.

الإمارات
ثقافية الشارقة
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جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي
محمد القصير
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