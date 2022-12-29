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ثقافة

«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز التعاون مع الأرجنتين

اليازية خليفة وكيفيدو خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
30 ديسمبر 2022 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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أبرمت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، ومركز إدارة حقوق النسخ الأرجنتيني «كادرا»، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق النسخ والحقوق الإبداعية للمؤلفين والكُتّاب والناشرين، وخلق المزيد من فرص الاهتمام بحقوق النسخ والنشر دعماً لأصحاب الأعمال الإبداعية، وتقديراً للقيم الأدبية والفكرية.
وجرى التوقيع على الاتفاقية من قبل كل من الدكتورة اليازية خليفة، رئيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، ولويس كيفيدو، رئيس جمعية الأرجنتين لإدارة حقوق النسخ «كادرا».
وتضمنت الاتفاقية آليات للتعاون بين الجانبين، بحيث يكون كل طرف وكيلاً للآخر في منح ترخيص حقوق الكتّاب والناشرين الأعضاء، لاستخدامها، تعزيزاً للتبادل الثقافي للمحتوى الإبداعي في الإمارات والأرجنتين، من خلال امتلاك حقوق نسخ الكتب والمؤلفات والمنشورات، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الإبداعي، ودعم المخزون الثقافي للبلدين.
وأكّدت الدكتورة اليازية خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن الاتفاقية تسعى بالدرجة الأولى إلى وضع أسس لتبادل مخزون ثقافي يثري المكتبة الإماراتية، في مقابل تصدير الأعمال الإبداعية الإماراتية والتعريف بها في الأرجنتين، وأن التوقيع عليها يأتي ضمن مبادرات وأنشطة الجمعية التي تستهدف التعريف بآليات عملها، وبناء جسور للتواصل مع المنظمات العالمية العاملة في مجال إدارة حقوق النسخ، والتعريف بنطاق عمل الجمعية في أوساط أصحاب الحقوق ومنتجي المحتوى من المؤلفين والناشرين في المجتمعات الإبداعية حول العالم. وأضافت: «نعمل من خلال الجمعية وشركائها على بناء مجتمع إبداعي قوامه الجمعيات النفعية ومنظمات الإدارة الجماعية للحقوق، والتي تساعد على دعم الوسط الثقافي والارتقاء بالإنتاج الإبداعي والمعرفي، عن طريق خلق بيئة متطورة تعمل على حماية حقوق المبدعين من الكتّاب والناشرين، وتضمن استفادتهم من نسخ محتواهم، لأن السبيل الوحيد والمباشر لتفعيل حقوق الملكية الفكرية يتمثل في منح منتجي المحتوى الحقوق مقابل استخدام ونسخ مصنفاتهم».
يشار إلى أن جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، تعد المؤسسة الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة التي تعمل بنظام الإدارة الجماعية، لحفظ حقوق النسخ للمؤلفين والناشرين، تنفيذاً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعمل بآلية مُحكمة لحماية المصنفات الموثقة وحماية حقوق أصحابها وناشريها.

الإمارات
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جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
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اليازية خليفة
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