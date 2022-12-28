فن السعادة

د. عز الدين عناية

من الأحوال التي يعيها المرء ويستشعرها، حتى وإن لم يعشها ولم يجرّبها، هي حالة السعادة. فلا أحد بين الخَلق يتحرك، بوعي، ليكون تعيساً، وإن تلمّس كثيرون طيف السعادة بأشكال زائفة أو خادعة. ذلك أنّ نقائض السعادة، من الشقاء، والألم، والتعاسة، والكآبة كثيرة، وهي من الأعراض المتربّصة بالكائن البشري كلّما ألمّت به مصاعب أو داهمته مصائب، أو ما شابهها من منغّصات الحياة الكثيرة. ولسموّ مقام السعادة، لازم التمعّن في مدلولها، ورصد مظاهر تجلياتها، وتنكّب سبل بلوغها، الفكرَ الفلسفي منذ مراحله الأولى.

والحال أن الإنسان على مدى مراحل مطاردته طيف السعادة، استطاع أن يرسم معالم هذه الحالة الشفافة، وإن تعذّر حصرها في قالب محدد. ولذلك اشترك عديد من الفلاسفة والشعراء والأدباء في الحديث عن السعادة وتوصيف مظاهرها، واختلفوا في ماهيتها وفي سبل بلوغها. إذ غلب على حكماء الإغريق ربط السعادة بطلب الفضيلة، وأنّ المرء بوسعه بلوغ تلك الحالة بشرط سلوك نهج الفضيلة، كونها وحدها الكفيلة ببثّ الغبطة في الفرد، التي هي في الأصل حالة من التوازن تميز الإنسان الفاضل.

حالة من البهجة

وتلتقي القواميس في تعريف السعادة بكونها حالة من البهجة والحبور والشبع، وأنها هيئة من الصفاء الروحي تخلّف هناء البال، ولا تنغّص فيها عيش المرء الهواجسُ والآلامُ، ويستمتع بتلك الحالة. وعلى هذا الأساس وُصفت السعادة بأنها ساعة يخلو فيها المرء من قلق الروح وألم الجسد، يدرك بمقتضاها، وبعد تطواف في شعاب الحياة، أنها حالة غبطة لا تضاهيها غبطة، بمقدوره بلوغها، وهذا هو فن أن يكون المرء سعيداً.

في حين، وعلى خلاف ذلك، ثمة من يرى أن السعادة غير موجودة ولا أثر لها، على غرار مارسيل بروست مؤلف رواية «بحثاً عن الزمن المفقود». ولكن السعادة وإن كنا نعي طيفها، فهي متفلتة عن التعريف والتحديد المضبوطين، وغير قابلة للإفصاح عن أسرارها، ولذلك يصعب حصرها في تعريف جامع مانع. لكونها تتلون بحسب طالبها، وبحسب الأوضاع والأحوال التي تحفّ به.

المدلول الخُلقي

ولكن الملاحظ أنّ ذلك المدلول الخُلقي للسعادة، الذي طالما ساد في الفلسفة الكلاسيكية، التي تنكّبت آثارها في طيات الفضيلة والاستقامة، ولاحقتها بشكل جماعي عبر ضبط مُثُل يتطلع إليها عموم الناس، قد شهد تبدّلاً واضحاً مع الفلسفة الحديثة، ليغدو مطلب السعادة مشوباً بملامح فردانية وتطغى عليه سمات الخصوصية. فأضحى فيها طيف السعادة همّاً ذاتياً، وخرج من حيز الطلب الجماعي داخل المدينة (polis) إلى حيز الطلب الذاتي للكائن الفرد في خصوصيته، يطارده بحثاً عن تحقيق ذاته، بوعي أو بوهْم، ومؤمناً بأن حالة الغبطة تلك هي من صنعه وإنجازه. كما خرج مدلول السعادة أيضاً من دائرة الانتظار إلى دائرة الانتزاع، وهو ما بدا جلياً في موقفي القديس أوغسطين والفيلسوف الألماني نيتشه من السعادة، حيث يستخدم القديس أوغسطين الصياغة التالية في رصد مظاهر السعادة، أنها حالة غامرة للإنسان بشكل مفاجئ وخاطف، وتقريباً بشكل عابر، تجرفه معها نحو إحساس شبه مفارق، وعلى هذا الأساس تُشعر السعادة الإنسانَ بأن الزمن لانهائي، أو متوقف عن الجريان.

ثنائية السعادة والرفاه

في حين يبلغ المرء السعادة، كما يقول نيتشه، ليس بتحقيق الإشباع، ولكن بتحقيق النصر، وليس هذا النصر على الخارج فحسب، بل على الذات أيضاً. لأن بلوغ السعادة ضمن هذا المنظور النيتشوي ليس في التمتع وفي الرضا المتحقق، ولكن في إدراك أن السعادة هي قدرة على تحقيق الظفَر والإنجاز.

غير أن تحولاً في مفْهمة دلالات السعادة، قد حصل منذ أن أهلّت حقبة التنوير، فغدا مضمون السعادة مرفوقاً بمدلولات المتعة والكسب والاستهلاك، لتترسّخ في مرحلة أخيرة ثنائية السعادة والرفاه، مع تحولات المجتمعات الحديثة وظهور أنماط معيشية مغايرة.

ولاحت تلك الثنائية بشكل جليّ في السياسات الاجتماعية لعديد الدول في تاريخنا المعاصر، سواء في الشرق أو في الغرب، حيث باتت تسعى إلى تحسين أوضاع مواطنيها وترقية أحوالهم.

اقتصاد السعادة

وبناء على هذا التحول، سعت بعض النظريات الاقتصادية إلى ربط مفهوم السعادة بزيادة مستويات الدخل الفردي. وقد تطورت الطروحات في هذا السياق، إلى حد شاع الحديث عن «اقتصاد السعادة»، وكذلك أضحى متداوَلاً مصطلح «اقتصاد الرفاه». وهي مقاربة عملية انشغلت أساساً بتحديد العوامل التي من شأنها خَلق الرفاه وإشاعة رغد العيش، وربطت عوامل السعادة بإحصائيات تراجع نِسب المشاكل الاجتماعية وزيادة نِسب الإقبال على مباهج الحياة.

حالة نفسية إيجابية

وهي معايير صحيحة إلى حدّ ما، على مستوى جمعي، ولكن لا تصحّ كثيراً في نطاق العينات الفردية. لأن تعقّد سير الحياة في بعض المجتمعات خلّف جملة من المشاكل العويصة، مثل الانتحار، والتفكك الأسري، وترسخ الأنانية، والإدمان على الكحول وما شابهها، وجلها مظاهر مجتمعية ترافقت مع تطور بعض المجتمعات وتعقّدها في آن معاً. ما جعل العديد من المعنيين بالشأن الاجتماعي يخلصون إلى أنّ التحول الاقتصادي الإيجابي هو ضمانة لشيوع السعادة، بوصفه مؤشراً واقعياً على حالة نفسية إيجابية. وهو ما تعتمده العديد من الحكومات في قياس معدلات السعادة والحبور والرفاه في المجتمعات، ولكن هذا الإنجاز ليس حائلاً دائماً ضد ارتدادات آثار مجتمع الرفاه والوفرة. وعلى هذا الأساس وجب إرفاق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي بتكثيف العناية النفسية والروحية والثقافية بالأفراد، للحفاظ على السلامة العامة.

الحق في السعادة

ولعل التحول الأكبر في مفهوم السعادة، منذ حقبة التنوير في الغرب، أن بدت جموع واسعة في الشرق وفي الغرب، على حد سواء، مقتنعة بأنّ السعادة هي حقّ من حقوق كلّ فرد، ومكسب ينبغي الظفر به. وظهرت تنظيرات فلسفية، وقانونية، وحقوقية، تنحو صوب ترسيخ الحق في السعادة، ولعلّ أبرز تلك التطورات، في هذا السياق، في تنصيص الدستور الأميركي على هذا الحق. وقد انزاح النظر في صنع السعادة من مستوى فردي إلى مستوى جمعي، لتغدو السعادة مشروعاً سياسياً على علاقة بالمدينة والدولة.

وعلى رغم أن السعادة هدف أشخاص، فقد أضحت استراتيجية دولة، وتمدّدَ طلبها من السعادة الخاصة إلى السعادة العامة.

أبواب السعادة مشرعة

مع التغير في المفهوم غدت السعادة حقّاً، وأن أي مظهر من مظاهر إلغاء هذا الحق (السعادة)، أو طمسه، أو تغييبه، هو بمثابة الانتهاك لحقّ مشروع. وبرغم طغيان الفردانية في النظر إلى السعادة، في كثير من المجتمعات التي يطغى عليها طابع الاستهلاك، فإنّ جموع المواطنين لم تخلُ من وعي جماعي بأن ما يمسّ الفرد في حقه في السعادة يمسّ الجماعة أيضاً. ولذلك تجد المجتمعات المتطورة والراقية حضارياً هي الأحرص على تشبيك المجتمع المدني، والمطالَبة بالحقوق، والتنبيه الإعلامي على التجاوزات، والتنديد بكل ما من شأنه أن ينتهك حقوق الفرد والمجتمع. وهي في الواقع مظاهر من الوعي بأن من غير الإمكان أن يكون المرء سعيداً لوحده، لأن الفرد كائن اجتماعي على صلة وثيقة بالآخرين، وهو ما سبق أن تفطن إليه الفيلسوف سورين كيركغارد في قوله: إن أبواب السعادة مشرعة نحو الخارج، أي من خلال محبة الآخرين والتعاون معهم.

وبدوره، يحدّد المفكر المجري زيغمونت باومان فاصلاً مهمّاً في تاريخ تطور النظر إلى السعادة، يتمثّل في المرور من المزية إلى الحق الذي ينبغي مراعاته وصونه. وعلى هذا الأساس أضحت حقوق الإنسان حقوق سعادة في منتهى القداسة، تسعى الدول إلى مراعاتها وتكريسها في مجتمعاتها بهدف ترقية مواطنيها.