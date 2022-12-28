السينما و«السعادة» الملهمة

إبراهيم الملا

قد يتبادر للذهن أن مفهوم السعادة في السينما والدراما البصرية هو مجرّد حالة داخلية يسعى صنّاع الأفلام إلى تحقيقها في قالب عاطفي يملأ الفراغ الجوّانيّ أو التعطّش النفسي للمُشاهد، وقد يرى بعضهم أنه مفهوم محدّد وذو بعد واضح، يذهب بنا مباشرة إلى النهايات السعيدة والخواتيم المُفرِحَة، وقد يكون هذا المفهوم متّصلاً بطبيعة الفيلم نفسه، وخصوصاً الأفلام القائمة على بنية سردية وأدائية مشتبكة تماماً بالفكاهة والكوميديا، والتي تتفرّع منها آليات التمثيل والتنفيذ الفني الممتلئة بحسّ السخرية ومخرجات الترفيه المحض.

غير أن ثيمة «السعادة» في الأعمال السينمائية تتجاوز هذا المفهوم الضيّق، وتأخذنا إلى أقاصٍ شاسعة وبعيدة، قد تصل إلى عمق التراجيديا ذاتها، وإلى صلب المأساة نفسِها، ذلك أن السينما الحقيقية تتحرك بصرياً بأنساق عمودية وأفقية داخل زمنها المكثّف، ووسط أمكنة تتراوح بين الديكور الواقعي، والشكل الافتراضي أو التخيلي، وتلجأ لهذا السبب إلى التفريق في بعدها الدلالي بين «المتعة» و«السعادة»، لأن «المتعة» صنو «الترفيه»، وهي معنية أساساً بمخاطبة غريزة المشاهد وحاجته المفقودة من أجل سدّها وتعويضها معنوياً، كما أنها تَتَخلّق في زمنها المؤقت الذي هو زمن عرض الفيلم أيضاً، بينما ينتفي هذا الارتباط الزمني عند الإشارة إلى ثيمة «السعادة»، فهي ثيمة تتراكم فيها المشاعر وتتوالد وتتطور، ولذلك فهي تصمد طويلاً في ذاكرة المشاهد وفي هواجسه وردّات فعله وتجاوبه مع مقولة الفيلم، ومع طرحه الفني والفلسفي، حيث تنطلق شرارة التفاعل داخل مناخ العرض السينمائي، ثم تمتد إلى خارجه وإلى مسارات الحياة الشخصية لهذا المتفرج وإلى انتباهاته وطرق تفاعله مع الواقع البيئي والاجتماعي المحيط به.

طيف متعدد الألوان

فالسعادة في الأفلام هي طيف متعدد الألوان، وانعكاس هذا الطيف لا يخضع بالمطلق لراهنية العرض السينمائي، ولا يتأسس على المجال البصري المكثّف في الفيلم وفقط، على عكس «المتعة» المقترنة بقوة مع فضاء الفيلم ومساراته في لحظة عرضه، ولذلك تبقى رهينة هذا الفضاء المؤطّر، وسجينة الزمان والمكان المحددين داخل نسيج الفيلم، انطلاقاً من تعريف فلسفي وأخلاقي يرى أن «المتعة» مؤقتة ولحظية ومبتورة، بينما «السعادة» ممتدة ومتكاثرة ولا ينمحي أثرها الإيجابي مع مرور الوقت.

لقد عالجت الأفلام مفهوم السعادة بطرائق وأساليب ووجهات نظر متعددة، بعضها بسيط وسلس ومباشر بينما نجد في معالجات أخرى جوانب رمزية وأكثر تعقيداً، لأنها معالجات تستند إلى التلميح والإشارة والتورية، وهي بحاجة لمنطق تحليلي واستغراق داخلي وإلى رؤى تتجاوز الشكل الظاهري كي تستنطق ما هو عميق وجوهري في الذات البشرية وفي التحولات النفسية وفي الذاكرات والتجارب والخبرات الشخصية.

الواقعية السحرية

وهذا النوع الثاني من المعالجات رأيناه بمحتوى ناصع في الأفلام المستقلة ذات الخصوصية التعبيرية المحتشدة في «سينما المؤلف» على سبيل المثال، وكذلك في الأفلام المنتمية إلى «الواقعية السحرية» وأفلام أخرى ترى في نقد الأفكار وتشريح الأيديولوجيا بوّابة للحوار البصري المفتوح مع القضايا الإنسانية المقلقة في المجتمعات الحديثة، من أجل البحث عن حلول وإجابات ومنافذ تنتشل البشرية من عذاباتها وتنقذها مما هي فيه من حروب وصراعات وانتهاكات سواء على المستوى الفردي أو الآخر الجماعي.

ورغم أن معظم صناّع الأعمال الرصينة هذه، لا يعتقدون بوجود «يوتوبيا» سينمائية، أو خلاص نهائي يمكن أن تحققه أفلامهم، إلاّ أن انشغالهم بمآسي الإنسان منذ فجر التاريخ وإلى اليوم، هو انشغال مشفوع بالرغبة في إيجاد معبر للسعادة، معبر قد ينقذ أفراداً محدودين، وفي ظروف معيّنة، ولكن لا يمكن لهذا المعبر أن يستوعب الجميع، لأن وظيفة الفن في النهاية هي إنارة الوعي، وليس توجيهه، وخلق مسارات معرفية، لا تستوجب فرض إملاءات وأحكام، فالفن قادر على التغيير ولكن لا يؤثر على قرارات الآخرين، فهو لا يضع القوانين ولا يراقب ولا يهيمن، ومن هنا فإن السينما الروائية ستظل دائماً هي مرآة الحياة، وليست الحياة ذاتها، وهي تعتمد على خيالات وتصورات كاتب القصة والسيناريو، وعلى أساليب المخرج واقتراحاته، ولا تنقل الواقع كما هو، ولذلك تعددت مدارسها ومناهجها وتياراتها، وبقي مفهوم «السعادة» وسط هذه التيارات متراوحاً بين الجدّية والاستسهال طبقاً لما يتضمنه الفيلم من أطروحات ورؤى نقدية ونفسية وفلسفية واجتماعية وسياسية واقتصادية.

استحضار «الجمال»

إن الفيلم الناجح والجادّ هو الذي بقي عارماً وحاضراً على الدوام في تاريخ السينما وذاكرة الفن السابع، ذلك أنه فيلم يخلق الهزّات الروحية والمعرفية في زمن إنتاجه وفي الأزمنة اللاحقة، كما أنه يخاطب ما هو خالد في التشعّبات اللانهائية للدراما البشرية.

وترى مثل هذه الأفلام الجادّة، أو المستقلة، أن منسوب السعادة قد يقل ويمكن أن يجفّ تماماً في المجتمعات التي ينتشر فيها الفساد والفقر والأوبئة، ما يخلق مناخاً داكناً تسوده الجريمة والعنف والرذائل الأخلاقية والتعاسة المجتمعية، ولذلك يكون اتجاه الفيلم نفسه سوداوياً ومتعانقاً مع الحسّ المأساوي. وقد يكون المسار الفني والموضوعي للفيلم نابعاً من ذهنية الشخصية الشريرة أو السيكوباثية باعتبارها الشخصية المحورية التي تنبني عليها عناصر الفيلم كلها، ولكن لا يمكن الحكم على الفيلم هنا بأنه مناوئ لمفهوم «السعادة» فكثير من الأعمال السينمائية المتناولة لأعمال الجريمة والفساد تضع هذه الظواهر المدمرة تحت مجهر النقد والتحليل والتفكيك من أجل النفاذ إلى أصل هذه الشرور وإلى منبعها ومنطلقاتها وأسبابها. إنها أفلام تلجأ لتضخيم «القبح» الحاضر على الشاشة، من أجل استحضار «الجمال» المنسيّ أو المطموس في مخيّلة المشاهد، أو في الواقع المحيط به.

المحتوى النقدي

ولا تنظر هذه النوعية من الأفلام إلى «السعادة» من زاوية انتقائية يسهل الوصول إليها، بل هي تبحث عنها وتحاول الوصول إليها من خلال زاويا صعبة ومتداخلة دونها الكثير من الجهد الفني والإسقاطات الرمزية والتكاليف الإنتاجية والممارسات الاحترافية من أجل تحقيق القيمة الجمالية المنشودة في أعمال ترتقي للتطورات المذهلة في السينما العالمية، وخصوصاً ما نراه في الأفلام المشاركة بالمهرجانات الكبرى المحتضنة للسينما الخالصة سواء على مستوى الخطاب السردي أو الأداء التمثيلي أو التقنيات البصرية. ونذكر من هذه المهرجانات: برلين وكان وفينيسيا وتورينتو وغيرها، وكذلك بعض المهرجانات العربية القليلة المهتمة بالفيلم الفنيّ ذي الخطاب الإنساني والمحتوى النقدي والثقل الجمالي.

«السعادة» وأفلام «الجائحة»

تنوعت في الآونة الأخيرة مواضيع الأفلام وقصصها وآليات تنفيذها في إطار حكائي أو سردي يتناول مفهوم السعادة من خلال رؤية معينة انجذب لها كتّاب هذه القصص، ونسجوا حولها الهيكل العام للمحتوى الدرامي، وكيفية تحويله لبناء بصري يلبّي متطلبات الفيلم الروائي ويواكب شروطه القياسية والمعروفة، فهناك مثلاً أفلام تناولت جائحة «كورونا» من منظور خاص، يرى في الجائحة فرصة لاستعادة قيم أخلاقية عانت طويلاً من التشتّت والتشظّي والأنانية الإنسانية، وحان الوقت لترميم هذه القيم من خلال القفز فوق النتائج الكارثية للجائحة، واستخلاص دروسها، وتجاوز نكباتها، من أجل الوصول للسعادة المفتقدة وتحويل العالم إلى مجتمع كبير ومتشابك قائم على التعاون والتشارك والتواصل. ورأينا عدداً من أفلام الجائحة في دورة مهرجان برلين السينمائي العام الماضي 2021، كما في فيلم «باد لاك بانغينغ أور لوني بورن» للمخرج الروماني «رادو جود» الذي تناول فكرة الارتداء الجماعي للكمامات من الجانب الأنثروبولوجي، مشيراً إلى أن السينما يجب أن تعبّر عن زمنها، ورأى أن الأقنعة قد تبدو جزءاً من الأزياء، التي تخفي وراءها شخوصاً تتباين مشاعرهم حسب وضعهم النفسي ومحيطهم الاجتماعي.

قيمة نسبية

وفي فيلم الخيال العلمي الألماني السويسري المشوّق «تايدز» يجسد المخرج فكرة الهجرة الجماعية أثناء الوباء، واللجوء لمحطة فضائية ضخمة تحميهم من تبعات الفيروس الشرس، ورغم أن الفيلم تم تنفيذه قبل الجائحة، فإنه حمل صيغة تنبئية فاجأت المخرج نفسه، ولم يكن يتخيل أن تتحول هواجسه إلى واقع حقيقي.

ومن جهة أخرى رأينا أفلاماً ناقشت فكرة السعادة باعتبارها نمطاً متذبذبا، فما يمكن أن يُسعد شخصاً ما، ليس بالضرورة قادراً على إسعاد شخص آخر، فهناك من يرى السعادة في العثور على الحب، وهناك من يراها في المنح والعطاء والمشاركة، وقد تكون السعادة متمثلة في العزلة والصمت والتأمل، وهناك من يجدها وسط الزحام والضجيج والصخب! وتعدد هذه التصنيفات الخاصة بعنصر السعادة، هو الذي قدم لنا أفلاماً غاية في التنوّع والتباين، وكان لكل فيلم منها صداه الخاص وتأثيره المختلف، ونذكر من هذه الأفلام: «أرض السعادة» للمخرج الإيراني «مازيار ميري»، الذي عرض بإحدى دورات مهرجان دبي السينمائي، حيث يناقش الفيلم فكرة تمرير حالة السعادة في حياة الأشخاص من خلال إخفاء أسرارهم والحرص على عدم إظهارها مطلقاً، ليقول لنا الفيلم إن النفس البشرية معقدة بشكل لا يمكن تصوره، وإن السعادة الظاهرية يمكن أن تكون قناعاً مخادعاً لما يقبع خلفها من أحزان وتجارب أليمة.

تشريح بصري

والفكرة نفسها تقريباً تناولها فيلم «سعادة» Happines للمخرج الأميركي تود سولوندز والذي يلجأ هنا للكوميديا السوداء كي يقوم بتشريح بصري دقيق للملهاة والمأساة البشرية في ذات الوقت، من خلال تقديمه لشخصيات متأزمة ومحاصرة، تبحث عن وسائل لتحقيق سعادتها الذاتية بحيل اجتماعية ماكرة ومدمّرة، تعيدهم إلى المربع الأول من الجدل حول المعنى الحقيقي للسعادة وسط التجاذب الكبير بين ما هو واقعي وما هو مثالي.