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ثقافة

افتتاح دار لكبار الفنانين بمصر

عبدالله العويس والحضور خلال افتتاح دار إقامة كبار الفنانين بمصر (من المصدر)
29 ديسمبر 2022 01:44

أحمد شعبان (القاهرة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، افتتاح مبنى دار إقامة كبار المسنين التابعين لنقابة المهن التمثيلية في مصر، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر.
وحضر حفل الافتتاح صالح السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وعدد كبير من فناني وفنانات مصر.
في بداية الحفل، قام عبدالله العويس بإزاحة الستارة عن اللوح التذكاري للمبنى، للإعلان عن افتتاح دار الإقامة بشكل رسمي.
ورحب أشرف زكي بالحضور، وأشار في كلمة ألقاها إلى الدور الحيوي والبارز الذي يقوم به صاحب السمو حاكم الشارقة على المستوى العربي بشكل عام وعلى مستوى مصر بشكل خاص في خدمة الفن والثقافة، معبراً عن شكره إلى سموه، قائلاً: «إن إسهامات حاكم الشارقة الفنية والثقافية واضحة في مصر، وهذا ليس بغريب على رجل مثقف، يعرف مصر أكثر مما نعرف، ولذا نثمن اهتمام سموه بالفنانين ونقدم الشكر على هذا العمل الإنساني التاريخي».
وألقى عبدالله العويس كلمة تناول خلالها مسيرة التعاون بين الإمارات ومصر، قائلاً: «نسعد اليوم بلقاء عربي متجدد يجمع الإمارات بمصر، وهو اجتماع يكمل مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية التكامل العربي في كافة المجالات»، مؤكداً أن الثقافة والفنون تأتي ضمن منظومة العمل الأخوي المشترك، وتمثل ذلك في سلسلة المشروعات الثقافية والعلمية التي أنجزتها الأيادي الخيرة وفاءً لمصر العزيزة، وعرفاناً لما قدمته للأمة العربية.
وأضاف، قائلاً: «إننا إذ نشهد افتتاح دار إقامة كبار المسنين التابعين لنقابة المهن التمثيلية في مصر، أتشرف بأن أعلن عن تخصيص صاحب السمو حاكم الشارقة، لوديعة مالية لتسيير شؤون الدار المالية والإدارية، تغطي كافة النفقات التشغيلية بما فيها أجور العاملين، وعلاج المقيمين في الدار، متمنياً سموه لكم دوام الصحة والعافية».

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دعم مستمر
قال صالح السعدي: إن المكرمة الإنسانية بإنشاء دار المسنين لفناني مصر من صاحب السمو حاكم الشارقة، تأتي في إطار دعم سموه للمبادرات الإنسانية، وتقديراً من سموه للفن والفنانين في بقاع عديدة من وطننا العربي، خاصة مصر الشقيقة التي اختصها بالكثير من الدعم، لافتاً إلى أن سموه يحرص على تكريم الفنانين والمبدعين.
وأشار إلى أن من تلك المبادرات الإنسانية لصاحب السمو حاكم الشارقة في مصر، دعم سموه للعديد من المؤسسات الطبية، ومنها مستشفى الكبد بمدينة المنصورة، ومعهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، وغيرها الكثير.
وأكد السعدي أن حب صاحب السمو حاكم الشارقة لمصر وأهلها لا يخفى على أحد، مشيراً إلى أن سموه دائم التأكيد قولاً وفعلاً على حبه ودعمه المستمر لمصر واعتزازه بتلقي تعليمه الجامعي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث قال سموه: «سأظل وفياً لمصر حتى آخر نفس ولن أتأخر عنها».

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الشارقة
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