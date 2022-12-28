«الثقافة والسياحة» تطلق جولات لاستكشاف المعالم الثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، جولتين افتراضيتين جديدتين مصحوبتين بتعليق صوتي لتسليط الضوء على أبرز المعالم الطبيعية في الإمارة، و«كنوز المدينة» التي تشكل جزءاً من نسيجها الثقافي والمجتمعي باعتبارها شواهد حية على ذاكرتها المشتركة وتراثها الثقافي الحديث.

وتتوفر الجولتان على تطبيق «VoiceMap»، المتاح على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور». وترافق إحدى الجولات الزوار إلى محمية كثبان الوثبة الأحفورية، فيما تأخذهم الثانية إلى المطاعم العريقة بمنطقة الزاهية في قلب العاصمة.

ويضم تطبيق «VoiceMap» حالياً خمس جولات في أبوظبي تم إطلاقها العام الماضي، بما في ذلك جولة أفق أبوظبي، وجولة التراث الحديث في وسط مدينة أبوظبي، وجولة الفن المعماري في قصر الحصن، وجولة البيئة الطبيعية والتاريخ في العين، وجولة قلاع ليوا، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام الجميع للانطلاق في جولات ذاتية وفقاً لمواعيدهم وجداول ارتباطاتهم، مع محتوى جذاب يسرد حكايات لم تروَ بعد عن الإمارة. وجاء تطوير الجولتين الجديدتين لمواكبة الاهتمام المتزايد بالتعرف على المعالم الطبيعية والتجارب السياحية والثقافية الأصيلة في الإمارة.

وتوفر جولة محمية كثبان الوثبة الأحفورية، التي تم تطويرها بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، فرصة استثنائية للتعرف على التراث الطبيعي للإمارة من خلال الكثبان الأحفورية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة، حيث يقدر العلماء المختصون عمر الموقع بأكثر من 120 ألف سنة. وتتضمن المحمية أيضاً مجموعة من برامج السياحة البيئية في منطقة ممشى الزوار لمشاهدة الطبيعة الخلابة وممارسة العديد من النشاطات، مثل التنزه على مسارات مضاءة يصل طولها إلى 3 كيلومترات. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمشاهدة العروض الضوئية الموسيقية التي تقام طوال ساعات العمل، ويمكن مشاهدتها من منطقة المدرج التي تتسع لما يصل إلى 200 زائر. كما يوفر الموقع خدمات الطعام والشراب للزوار ضمن أماكن محددة بالموقع.

خطة متكاملة

وخلال الفترة الماضية نفذت هيئة البيئة - أبوظبي خطة متكاملة لتطوير المحمية، تضمنت تطوير البنية التحتية للموقع لإضافة المزيد من الأنشطة التي يمكن للزوار ممارستها خلال زيارتهم للمحمية.

وتقود الجولة الثانية المستخدمين إلى مطاعم رائعة كرمتها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ضمن مبادرتها «كنوز المدينة»، تقديراً لأهميتها في النسيج الثقافي والحضري للعاصمة، ومساهمتها في مسيرة تطورها وازدهارها. وتكشف هذه الجولة أسرار «كنوز المدينة» الخفية، وتمنح عشاق فنون الطهي فرصة تذوق أشهى المأكولات الأصيلة.

وتتميز الجولات بتصميم تفاعلي يسمح للجميع بالاستمتاع بمعالم الإمارة بسهولة بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان، كما أنها تنفرد بجودة وتنوع محتواها الذي يعكس التعايش الفريد للأصالة والتراث مع الحداثة المعاصرة ضمن تجارب ملهمة تلبي تطلعات الزوار على اختلاف اهتماماتهم.