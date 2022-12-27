محمد الشرقي يستقبل أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية وبرامج مسرح الفجيرة المستقبلية التي تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية والارتقاء بها على المستوى المحلي والعربي.

وشدد سموه على ضرورة مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع المسرح والفنون في العالم، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة الاهتمام بجيل الشباب ودعم الموهوبين والمسرحيين في الدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المسرح العالمي.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة مسرح الفجيرة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه للمشاريع الفنية والثقافية في إمارة الفجيرة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.