حرم حاكم رأس الخيمة تشيد بتنظيم «الأيام التراثية»

رأس الخيمة (وام)

شهدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، عرض أوبريت «جلفار تاريخ الماضي حكاية المستقبل» وذلك ضمن فعاليات أيام رأس الخيمة التراثية بدورتها الأولى، التي نظمتها دائرة الآثار والمتاحف في متحف رأس الخيمة الوطني بمشاركة عدد من جمعيات التراث والفنون الشعبية في الإمارة.

إضافة للمشهد الثقافي

وأشادت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث التراثي في موسمه الأول، مؤكدة أن أيام رأس الخيمة التراثية تعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي في رأس الخيمة، ومنصة لإحياء التراث الثقافي المادي وغير المادي، من أجل تعزيزه في نفوس الشباب، وإبراز التنوع التراثي والثقافي في رأس الخيمة بمختلف بيئاتها البرية والبحرية والجبلية.

وضم أوبريت «جلفار تاريخ الماضي حكاية المستقبل» لوحات فنية وتراثية منوعة، تسرد ماضي وحاضر ومستقبل إمارة رأس الخيمة وإرثها التراثي والثقافي والحضاري.. وهو من تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج عبدالله الحريبي وإشراف أمل إبراهيم النعيمي.

12 فناً تراثياً

كما اطلعت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد خلال زيارتها لليوم الثاني من أيام رأس الخيمة التراثية، على الأنشطة والفعاليات التراثية المتنوعة، كعرض الحرف التقليدية بمشاركة 40 حرفياً وحرفية، والألعاب الشعبية وعروض الفنون الشعبية، حيث استضافـت أرض الفعالية 12 فناً تراثياً، كما تم عرض عدد من العادات التقليدية كعرض الزهبة وعرض اللقية وعادات الضيافة والترحيب بالضيف وتضمن كذلك سوقاً تراثياً شارك فيه 30 تاجراً وتاجرة من أصحاب رخص الغد والرخص التجارية.