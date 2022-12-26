«نادي كتّاب الإمارات» يحتفي بذكرى تأسيسه

دبي (وام)

نظم أمس نادي كتاب الإمارات، أمسية ثقافية تحت شعار «أمة تقرأ» احتفاءً بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسه، في مقر الجامعة البريطانية في دبي، بحضور عدد من الكتاب والشعراء الإماراتيين والمقيمين بالدولة.واستعرضت الأمسية فعاليات وأنشطة النادي منذ تأسيسه عام 2015، حيث استضاف النادي ما يقارب 96 كاتباً استعرضوا خلالها مؤلفاتهم وكتبهم، فضلاً عن عدد من الورش الثقافية والتراثية والتاريخية، ومشاركة النادي بمعارض الكتاب في الدولة.

وسلطت الأمسية الضوء على أبرز محطات النادي من خلال فعاليات منها كتاب الشهر، وورش الرسم والأمسيات الشعرية، وفعاليات نادي الأطفال للقراءة، وورش قضايا المرأة، وتنظيم الرحلات الثقافية، وحفلات توقيع الكتاب، علاوة على مبادرات «جدد حياتك» و«كتاب الصدقة في عام الخير».