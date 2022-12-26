الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«نادي كتّاب الإمارات» يحتفي بذكرى تأسيسه

«نادي كتّاب الإمارات» يحتفي بذكرى تأسيسه
26 ديسمبر 2022 21:46

دبي (وام) 

نظم أمس نادي كتاب الإمارات، أمسية ثقافية تحت شعار «أمة تقرأ» احتفاءً بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسه، في مقر الجامعة البريطانية في دبي، بحضور عدد من الكتاب والشعراء الإماراتيين والمقيمين بالدولة.واستعرضت الأمسية فعاليات وأنشطة النادي منذ تأسيسه عام 2015، حيث استضاف النادي ما يقارب 96 كاتباً استعرضوا خلالها مؤلفاتهم وكتبهم، فضلاً عن عدد من الورش الثقافية والتراثية والتاريخية، ومشاركة النادي بمعارض الكتاب في الدولة.
وسلطت الأمسية الضوء على أبرز محطات النادي من خلال فعاليات منها كتاب الشهر، وورش الرسم والأمسيات الشعرية، وفعاليات نادي الأطفال للقراءة، وورش قضايا المرأة، وتنظيم الرحلات الثقافية، وحفلات توقيع الكتاب، علاوة على مبادرات «جدد حياتك» و«كتاب الصدقة في عام الخير».

كتاب الإمارات
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"
اليوم 09:05
موضوعية
دنيا
نصيحة بسيطة ومفيدة للمصابين بالإنفلونزا
اليوم 08:42
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
دنيا
عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية
اليوم 08:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©