«الرقص مع الإيقاع».. الإرادة القوية تصنع المستحيل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

في رابع عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السادسة عشرة، قدمت في قصر الثقافة بالشارقة مسرحية «الرقص مع الإيقاع»، تأليف عثمان الشطي، إخراج محمد جمعة، إنتاج جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والتراث، وسط حضور جماهيري كبير.

وحكاية العرض تدور حول فتاة ضريرة، تسعى لتحقيق حلمها الكبير، في المشاركة بمسابقة «الرقص مع الإيقاع» التي تنظمها إحدى المؤسسات الفنية، حيث سيذهب الفريق الفائز في تلك المسابقة إلى مسارح «برودواي» ليقدم عرضه الذي فاز به هناك، باعتبار أن هذه المسارح عنوان للشهرة، ولا يقدم على خشباتها إلا المتميز والمبهر.

و«بريق» الفتاة التي لا تأبه لأي معوقات عازمة على تحقيق الحلم، ولكن تعاني من تنمر أصدقائها، كونها كفيفة، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين حينما قررت الاشتراك في تلك المسابقة، بدعم معنوي كبير من والدتها وصديقتها في المدرسة. وعلى رغم معارضة أخيها، المنافس لها في المسابقة، ومعارضة صديقاتها في المدرسة، إلا أنها ترأست فريق «الأرانب» الذي يتنافس مع فريق «الثعابين» وفريق «الذئاب» على الفوز.

مسؤول المسابقة أعلن التحديات الثلاثة التي سيخوضها المتنافسون، وهي تحدي الحب، وتحدي السلام، وتحدي النجاح، وبسبب العراقيل والحيل التي وضعتها إحدى المنافسات من الفريق الآخر أمام «بريق» وفريقها، وفي يوم ماطر، تضل «بريق» طريق عودتها إلى المخيم، مكان إقامة المسابقة، بسبب تلك الفتاة المتنمّرة والماكرة حيث سرقت منها عصاها التي تتوكأ عليها ولا يمكنها السير بدونها، فيخسر فريق «بريق» ويفوز الفريق الآخر! غير أن لجنة تحكيم المسابقة، تقرر منح «بريق» لقب الفتاة المثالية في المسابقة، كونها سامحت تلك الفتاة الشريرة، على ما فعلته بها، وكانت عوناً للمشاركين في المسابقة، ليتحقق حلم «بريق» وتنال فرصة الذهاب إلى برودواي، وعرض إبداعها الفني هناك.