إبداع الحمادي.. تشكيل يمزج الأصالة والمعاصرة

سعد عبد الراضي «أبوظبي»

تمتلك الفنانة الإماراتية إبداع الحمادي موهبة فنية متميزة، حيث تمزج في أعمالها بين الفنون المعاصرة، والجوانب التراثية الأصيلة في الثقافة المحلية، وتتميز بالرسم الزيتي، والرسم بقلم الرصاص، كما أنها مبدعة في فن الجداريات، ورسم اللاين السريع، حيث تعد صاحبة أول جدارية تطوعية تنفذ بمنطقة الظفرة.

مشاركات عديدة

في البداية، تقول إبداع الحمادي: اكتشفت موهبتي الفنية وأنا في التاسعة عشرة من عمري، عندما قررت الالتحاق بكلية الهندسة، وبدأت الرسم بقلم الرصاص في عام 2014، ثم تحولت للرسم بالألوان الزيتية بعدها بثلاثة أعوام، واستمررت في ذلك إلى الآن. وعن مشاركاتها الفنية تقول: شاركت في الدورات الثلاث المتتالية للمعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي، وقد نالت مشاركتي فيها إعجاب كثير من عشاق الفن والإبداع، كما شاركت في مهرجان الظفرة للكتاب مؤخراً، وكذلك في أحد المعارض الفنية التابعة لشرطة دبي ودائرة البلديات والنقل، ومهرجان دبا الحصن الثقافي، و«إكسبو 2020 دبي»، ومعرض قافلة التسامح بدبي، واحتفالات اليوم الوطني، ومعارض الجامعات، وغيرها كثير.

تطور مستمر

وعن رأيها في الفن التشكيلي في الإمارات تقول: التشكيل الإماراتي في تطور مستمر، كما أن عدد الفنانين التشكيلين يتزايد سنوياً بشكل ملحوظ، ويعود هذا إلى دعم القيادة واهتمام الدولة بالفن التشكيلي، مما أدى إلى رفع إنتاجية الفنانين، واستقطاب عدد كبير منهم من خارج الإمارات نتيجة للبيئة الدافعة والمحفزة للإبداع.

المدرسة الواقعية

وتشير الحمادي إلى أنها تأثرت بالرسامة العالمية الواقعية سي جاي هندري، وهي فنانة أسترالية شابة تشتهر بأعمال فنيّة واقعية للغاية، باستخدام الألوان الخشبية.

وعن طموحها تقول: أطمح لأن أتوسع في نطاق عرض أعمالي الفنيّة على الصعيدين المحلي والعالمي، وصولاً إلى متحفي اللوفر بأبوظبي وباريس، وتضيف: خلال هذا العام 2022 أصبح لديّ طموح جديد، هو نشر ثقافة المرأة الإماراتية في جميع أنحاء العالم، في مجاليْ: اللبس التراثي والحرف اليدوية، اللذين اشتهرت بهما منذ القدم، مثل: «التّلي - البرقع - السّدو». وعن المدارس الفنية التي تستميلها تقول: بالتأكيد أفضّل المدرسة الواقعية، نظراً لتأثري بتلك الفنانة الأسترالية.

إشادات وطموحات

وصف فنانون إماراتيون ومقيمون أعمال إبداع الحمادي بالدقة والمهارة في رسم الشخصيات والوجوه تحديداً، فضلاً عن تمكنها من استخدام الأدوات الفنية المختلفة، الأمر الذي يظهر واضحاً في رسم البورتريه بالرصاص وبدقة «3D»، حيث حولت الحمادي حسابها على أنستغرام، إلى ورشة تفاعلية افتراضية تنظم فيها ورشاً للمواهب الشابة، بالتعاون مع الجهات الثقافية المحلية، ومن ضمنها ورش تخصصية لمختلف الفئات العمرية في طريقة رسم البورتريه.

وتطمح الحمادي لوصول رسوماتها إلى العالم أجمع، وعرض أعمالها في متحف اللوفر في باريس، مؤكدة استعانتها بوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع «الإنترنت» المتخصصة في الفن، لتطوير مهاراتها وخبراتها، واكتساب مزيد من الحرفية، فضلاً عن متابعة فنانين عالميين هم بمثابة المُلهمين لها، وخاصة الفنانة «سي. جاي».