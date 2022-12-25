«العربية للمسرح» تعلن قائمة الـ20 في مسابقة «التأليف»
عدد من مجلة المسرح العربي التي تصدر عن الهيئة العربية للمسرح بالشارقة (أرشيفية)
25 ديسمبر 2022 22:10
الشارقة (الاتحاد) أعلنت الهيئة العربية للمسرح قائمة النصوص المسرحية التي احتلت العشرين مرتبة الأفضل في مسابقة تأليف النص الموجه للكبار (النسخة 15) لعام 2022، حيث تنافس 248 كاتباً قدموا نصوصهم وفق ناظم (نصوص تنتصر للحياة في مواجهة الموت وتسليعه) والذي جاء انطلاقًا من أن العالم يعيش موجات موت بأشكال وأعداد ووسائل وأسباب لم تعرفها الإنسانية بكل هذه الكثافة والبشاعة، وهناك تسليع الموت وتسليع الإنسان وحياته، وعليه وضعت هذه الثيمة الناظمة لإنتاج نصوص تنتصر للحياة في مواجهة ضروب وأشكال وأسباب وفنون الموت التي تتجلى صورتها في الحاضر والمُعَاش، نصوص تؤكد على أن الإنسان والإنسانية هما جوهر الحياة ومعناها. هذا وستعلن الهيئة العربية للمسرح الفائزين بالمراتب الثلاثة الأفضل في العاشر من يناير 2023، اليوم العربي للمسرح، الذي يصادف افتتاح الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة في الدار البيضاء، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية. هذا وقد احتل 27 كاتباً المراتب العشرين، وتتقدم الهيئة العربية للمسرح بالتهنئة لمن وصلوا لقائمة العشرين، والقائمة أدناه مرتبة حسب (التسلسل الألف بائي لعناوين النصوص). عنوان النص/ المؤلف/ الدولة 1 أبناء المدينة/ أحمد محمد عبد الأمير/ العراق 2 أحلام ناقصة/ رفيق قوشحة/ سوريا - النرويج 3 أديب/ أكسم اليوسف/ كندا - سوريا 4 استقالة مسرور السياف/ محمود عقاب/ مصر 5 أسوار بغداد/ محمود القليني/ مصر 6 بار النخبة/ عبد المنعم بن السايح/ الجزائر 7 بوح/ عبد الحكيم محسن/ الأردن 8 جثة أكملت نموها ذات حلم/ آمال الرامي/ المغرب 9 رجل وإمرأة وقضية/ أشرف عثمان رسلان/ مصر 10 رقصة كابول الأخيرة/ خالد سيد حسونة/ مصر 11 زهور في المقبرة/ الحسين الرحاوي/ المغرب 12 سفينة بروكرست/ علي محمد الخرشة/ الأردن 13 سلعة الموت/ سليمان محمد أبو شارب/ الأردن 14 سيسيفوس ثلاثاً/ علي عدنان آل طعمة/ هولندا - العراق 15 العائدون من الحرب/ خير الدين بلقاضي/ الجزائر 16 عزاء غير مكتمل/ علاء عبد الأمير كولي/ العراق 17 على الرغم من ذلك فإنها تدور/ حسام رشاد الأحمد/ سوريا 18 فنتازيا الموت في بغداد/ أحمد عبد الكريم/ الجزائر 19 قبل أن تحدث جنازة/ ميسون عبد العزيز عمران/ سوريا 20 قصة حب عراقية/ كاظم جويد المحمداوي/ العراق 21 لم يكتب التاريخ/ سعد يوسف سعد/ مصر 22 مروا من هنا/ مجيب أحمد عبد المنعم/ مصر 23 موت أرجواني/ ناصر محمد الكندي/ سلطنة عمان 24 مئتان وواحد وعشرون/ روعة سنبل/ سوريا 25 ولي/ أحمد محمد يوسف/ مصر 26 يد واحدة تكفي/ فاطمة بخوش/ الجزائر 27 يوم عالمي لحياة البشر/ سعيد بودبوز/ المغرب