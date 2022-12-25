مصطفى رجوان: «بلاغة السرد» يوظِّف علوماً ومعارف متنوعة

محمد نجيم (الرباط)

قال الباحث والأكاديمي المغربي مصطفى رجوان، مؤلف كتاب «بلاغة السرد في قصص القرآن: تنظير وإنجاز في السرديات البلاغية» الفائز بالمركز الثاني لجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الخامسة، إن كتابه «بلاغة السرد في قصص القرآن» يقدم مُقترحاً نظريّاً، وإنجازاً عمليّاً، لدراسة قَصص القرآن الكريم من منظور البلاغة، وبالاستفادة من مجموعة من العلوم والتخصّصات والمعارف في إطار البلاغة الموسَّعة. فهو يبني مفهوم «بلاغة السّرد» ويكيّفُه مع طبيعة القصص القرآني في ضوء خطاب القرآن الكريم، ويصنّف هذا القصص في أنواع تصنيفاً يوجّهُ تعامُلَهُ مع كلّ نوعٍ فنّياً وحجاجيّاً. معَ نقد الدّراسات في هذا الصّدد ومناقشة مجموعة من القضايا المتّصلة بالموضوع حتى يكونَ خطوة إلى الأمام تطوّر البحث في هذا الموضوع.

وفي حديث لـ«الاتحاد» أشاد مصطفى رجوان بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قائلاً: إن سموه رجلُ دولة عظيم وعالم كبير يحبّ أهل العلم ويدعم الباحثين، وخاصّة المهتمين باللغة العربية والقرآن الكريم. وقد رأيتُ إنجازاته في الشارقة العامرة عُمراناً ومعرفة». وأضاف رجوان: «إن الثقافة في الإمارات مثل العمران في الازدهار، بمشاريعها الثقافية وجوائزها المرموقة، لأنّ خلفها قادة يرعونها باهتمام شديد.. وسبق لي أن سمعتُ عن مجمع اللغة العربية بالشارقة، ودخلته، ورأيتُ بعض إنجازاته العظيمة في خدمة لغة الضاد، وخاصة المعجم التاريخي للغة العربية».