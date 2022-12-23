الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض «أساسيات التاريخ ودوافعه»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع جمعية التنمية الاجتماعية، محاضرة بعنوان: «التاريخ.. أساسيات ودوافع»، وذلك بهدف تزويد الجمهور بمجموعة من المفاهيم المهمة في علم التاريخ، وما يتصل به من علوم أخرى وأسس منهجية تخصّ البحث التاريخي والتقنيات العلمية فيه.

التاريخ ودوافعه

وألقت فاطمة المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات التاريخية، المحاضرة مستهلة بالتطرق إلى أهمية التاريخ كحافز ودافع للإنسان لكي يتقدم، مؤكدة أن هذا ما أراده المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين قال: «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله».

ثم استعرضت بإيجاز تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية، منذ بداية تأسيسه عام 1968 بتوجيه من الشيخ زايد لكي يوثق تاريخ الإمارات، وبعد ذلك تحدثت عن مراحل تطوره حتى 2022 والتغيرات التي طرأت على مهامه ومسمياته، وأبرز القوانين الاتحادية التي صدرت للحفاظ على الوثائق والحد من هدرها أو إتلافها. ثم استعرضت الرؤية والرسالة، وقيم ومهام الأرشيف والمكتبة الوطنية، مبرزة مثابرته على توثيق التطورات الحديثة بالمحافظة على الوثائق الإدارية والتشجيع على إعداد البحوث والدراسات التخصصية، وتنظيم المؤتمرات والندوات الكبرى أو المشاركة فيها، لافتة إلى دوره الكبير في جمع الوثائق التاريخية وحفظها وإتاحتها، وتوفير المعلومات للباحثين والأكاديميين المهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

مقتنيات وآليات

وتطرقت المحاضرة التي تم تقديمها عبر تقنيات التواصل، إلى المجموعات العربية والأجنبية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية، مثل: أرشيف قصر الحصن، وأرشيف مجلس التعاون، والأرشيف المعاصر، وعدد من الأرشيفات العالمية الأخرى كالأرشيف البريطاني والأميركي، والفرنسي والألماني، والهولندي والبرتغالي، والعثماني والفارسي.. وغيرها من الأرشيفات التي يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية التواصل معها بغرض التعاون واقتناء المزيد من السجلات والوثائق والمواد التاريخية. كما تطرقت رئيسة الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى طرق جمع المصادر المتعددة التي يعتمد عليها الأرشيف المعاصر في الحصول على المواد الأرشيفية، كالصحف المحلية والعالمية والدوريات، والمكتبة البريطانية والأرشيف الوطني في المملكة المتحدة، والأرشيف الهندي والبرتغالي، والهولندي، وأرشيف شركات البترول، وأرشيف «أبوظبي للإعلام».

البوابة الإلكترونية

وسلطت المزروعي الضوء على البوابة الإلكترونية للأرشيف الرقمي للخليج العربي، وأهميتها في إتاحة عدد هائل من الوثائق التاريخية والصور التي يستطيع الباحث الاعتماد عليها والاستفادة منها مجاناً، ثم استعرضت أهم إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية الثرية بمضامينها الموثقة عن تاريخ الإمارات وتراثها، والأنيقة بمظهرها، والتي تثري المكتبة المحلية والعربية والعالمية، وتخدم الباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة وتراثها. وعرضت أمام الجمهور بعض الوثائق والصحف والصور التي توثق الماضي والحاضر في بعض الميادين التي بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة من أجل تطويرها، كالتعليم والبنية التحتية والصحة.. وغيرها. وتحدثت المحاضرة عن طرق طلب المواد الأرشيفية وأساليب تقديمها للمستفيدين. واختتمت فاطمة المزروعي محاضرتها بالإشارة إلى اهتمام إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية بإنشاء مكتبة وطنية حديثة تجمع التراث الثقافي للدولة، وتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.