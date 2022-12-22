«محمد بن راشد للمعرفة» تبحث تعزيز التعاون مع «الإيسيسكو»

دبي (وام)

بحث جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال لقائه الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ابن حويرب خلال اللقاء حرص المؤسسة على تطوير مجالات التعاون مع «الإيسيسكو»، بما في ذلك تقرير استشراف مستقبل المعرفة الذي تصدره مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنوياً، ويتضمن توصيات لصانعي السياسات لدعم البلدان في تطوير قدرات التعاون والابتكار.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لمشاركة الدول الأعضاء في منظمة «الإيسيسكو» في هذا التقرير الذي لا تدخل في تصنيفه سوى 37 دولة منها بهدف تقييم وتشخيص التحديات التي تواجهها هذه الدول كخطوة أولى للتغلب عليها، وكذلك أهمية دقة المعلومات وأن تكون محدثة بآخر الأرقام والإحصاءات.

وقال ابن حويرب: «نحرص على تعزيز تعاوننا القائم مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مساعينا لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة بما في ذلك تعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم مسارات المعرفة المتنوعة وتطوير منهجيات رعاية الشباب ودمجهم في بناء مجتمعات المعرفة».

وأكد الحرص على مشاركة منظمة «الإيسيسكو» جهود التطوير والتحديث في مجالات المعرفة، حيث نعمل على تنظيم العديد من المبادرات التي تدعم هذا الهدف، بما في ذلك «قمة المعرفة» أحد أهم وأبرز الملتقيات الدولية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب التقارير السنوية التي نصدرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن بينها «تقرير استشراف مستقبل المعرفة» و«مؤشر المعرفة العالمي» الذي يصدر في شهر ديسمبر من كل عام. وأشار ابن حويرب إلى أن مجالات التعاون مع «الإيسيسكو» عديدة ومتنوعة، حيث يمكن البناء على هذا التعاون لما فيه مصلحة الدول الأعضاء في المنظمة.

وناقش الجانبان عدة مقترحات للتعاون في مجال اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي، خصوصاً في دول العالم الإسلامي من خلال البحث عن المشترك بين اللغات المحلية لهذه الدول واللغة العربية، وتصميم برنامج عمل مشترك يعتمد على التقنيات ووسائل التواصل الحديثة للوصول إلى فئة الشباب بشكل خاص.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء لوضع خطط تنفيذية للتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».