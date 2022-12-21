قمّة اللغة العربية تناقش تقرير حالة المناهج

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

استعرضت قمّة اللغة العربية التي تنظّمها وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، «تقرير حالة المناهج» في جلسة خاصة ناقشت نتائج تقرير دراسة حالة مناهج تعليم اللغة العربية من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.

واستضافت الجلسة التي أدارتها الدكتورة ميساء راشد غدير، وهي كاتبة ومتخصصة في تحليل الخطاب، وعضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد، والدكتور محمود البطل، أستاذ في دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بيروت، الذين ناقشوا الأبعاد الإيجابية والتحديات القائمة في مجال تدريس اللغة العربية بالمدارس في المراحل التي يتناولها التقرير. وتناولت الجلسة آليات التعامل مع مخرجات التقرير سعياً لتطوير العملية التربوية من وجهة نظر المختصين والخبراء، كما سلطت الضوء على تجارب رائدة في تعليم اللغة العربية في عوالمها والعوالم الجديدة لما لذلك من أهمية في تمكين العربية وتأصيل الهوية الثقافية.

في حديثه أكد الدكتور خليل الشيخ على أن القراءة نافذة لتعلم اللغة ولكن المدرسة في نظامها الحالي لم توفق في جعل القراءة عادة يهتم بها الطلاب خارج المنهاج، مشيراً إلى ضرورة مراجعة أسباب ضعف معجم الطلاب اللغوي في اللغة العربية مقابل اللغات الأخرى وإيجاد طرق لدعمه وتطويره، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة بين النظام المدرسي والنظام الأسري، وأن الأخير يأتي في المقام الأول، كما نوّه الشيخ إلى ضرورة جعل العربية لغة حياة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وليست مجرد مناهج ونصوص تجعل الطلاب يغردون خارج السرب.

ومن جانبها علقت الدكتورة هنادا طه على مسألة عدم تدريس اللغة العربية في رياض الأطفال مؤكدة أنه: «يجب الاهتمام بشكل أكبر بتعزيز اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة وإيجاد لغة أم للطفل، ولا يمكننا أن ننكر وجود قلّة وعي بهذه المسألة، وإذا أردنا فعلاً أن نسهم في ازدهار اللغة العربية وأن تكون منطلقاً أساسياً في حياة الأطفال اليومية علينا أن نربطهم بلغتهم بشكل أكبر ومنذ النشأة الأولى، وأن ننظر إلى مرحلة رياض الأطفال بصفتها الأهم في حياة الطفل وهي التي قد يتم فيها تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أولى، وأن نضع اللغة العربية ونصوصها في سياق يجعلها اللغة التي تشكل هوية الطفل».

وأكدت أن الوقت المتاح لتعليم اللغة العربية في المدارس ليس كافياً لتمكين الطلاب من التحدث خلال حصة مدتها 45 دقيقة، وقالت: «نحن بحاجة إلى سياسة تربوية وتدريب المعلمين ليكونوا قادرين على تدريس اللغة وإيصال المعلومة بشكل أكثر فاعلية وقبولاً لدى الطلاب».

التحدي الأكبر

ومن جانبه أشار الدكتور محمود البطل إلى وجود إشكالية في المناهج التي تقدم محتوى بعيداً عن الطالب، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر في رأيه يتمثل في العنصر البشري أي بعض المعلمين. وقال: «نحن نعاني من نقص في خبرات المعلمين وقدرتهم على تطويع المادة بما يلائم احتياجات الطلاب، فضلاً على أن الأهل أنفسهم قد يعانون من مشكلة حقيقية في مساعدة أبنائهم على تطوير قدراتهم في اللغة العربية، وهي ليست مشكلة مقتصرة على بلد معين بل هي مشكلة نعاني منها في معظم أنحاء العالم العربي». ولفت البطل إلى وجود عقبة أخرى، وهي غياب اللغة العربية في مجال البحث العلمي في الجامعات، مشيراً إلى ضرورة تطوير الاستراتيجيات، والاهتمام بشكل أكبر بتدريس قواعد النحو وتدريب الطلاب على استخدامها وليس تعليم المعرفة النظرية فحسب.

وقال محمود البطل: «إن التحدي الأكبر يكمن في أنه وبالرغم من كل مقارباتنا الجديدة، ما زالت رؤيتنا لتدريس النحو واللغة العربية بشكل عام تعيش في قرون سابقة، ولم نستطع تحويل النحو إلى مفهوم يرتبط بالوظائف والمهام التي يحتاجها المتعلمون في كل مرحلة.