«فرقة الإمارات الموسيقية» تحيي ليلة ختام قمة اللغة العربية
«فرقة الإمارات الموسيقية» تحيي ليلة ختام قمة اللغة العربية
21 ديسمبر 2022 22:37
شاركت فرقة الإمارات الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة والشباب برئاسة عيد الفرج في الليلة الختامية لقمة اللغة العربية بمنارة السعديات في أبوظبي، وقد أدى الفنانون راشد النعيمي وولاء الجندي وأروى السعودية مجموعة من الأغاني الفصيحة بقيادة المايسترو أحمد طه، وقد لقيت الأغنيات المقدمة تفاعلاً كبيراً من الحضور. وصرحت شذى الملا الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف بوزارة الثقافة والشباب، لـ«الاتحاد» بأن: الوزارة، من خلال مشاركة الفرقة في قمة اللغة العربية، تدعم المواهب من الشباب، بالإضافة إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحى وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي.