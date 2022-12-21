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«تراث الإمارات» يطلق برنامج بيت الشَّعر

إطلاق «بيت الشَّعر» للطلاب (من المصدر)
22 ديسمبر 2022 01:15

العين (الاتحاد)

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أطلق نادي تراث الإمارات - مركز العين الشبابي، أمس، برنامج «بيت الشَّعر» للطلاب المنتسبين إلى المركز، بمقره في العين، وذلك بهدف تعريف الطلاب على أحد العناصر التراثية المهمة التي ترتبط ببيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر البرنامج حتى 15 يناير المقبل.
وأكد خليفة بطي الشامسي، مدير مركز العين، أن البرنامج يتكون من حلقات عدة بإشراف المدرب سالم علي غصنه العامري، ويتعرف من خلالها الطلاب على بيت الشعر، واستخداماته، والمواد التي يصنع منها، وكيفية إقامته، وطرق صناعته، والهدف منه، وأنواعه وأحجامه، وعلاقته بالبيئة، وغيرها من المعلومات.
وأشار الشامسي إلى أهمية هذه البرامج التي تنبع من ضرورة نشر الثقافة والمعرفة التراثية بين الأجيال الحديثة، وذلك في سياق تحقيق رسالة نادي تراث الإمارات ورؤيته التي تقوم على حفظ التراث بوصفه جزءاً مهماً من مكونات الهوية الوطنية، والتعريف بمكوناته ضمن برامج مدروسة مصممة خصيصاً للطلاب بهدف إبراز الموروث الحضاري لدولة الإمارات والاهتمام به.
ويأتي برنامج «بيت الشَّعر» ضمن سلسلة البرامج التراثية الموجهة للناشئة التي يحرص نادي تراث الإمارات - مركز العين على تنظيمها دورياً، ويتناول كل برنامج منها عنصراً من عناصر التراث الإماراتي التي يتم تعريف الطلاب بها عملياً ونظرياً، مثل برامج: الهجن التراثي، ومقيض الصقور، والحلب، والشعر النبطي، والنخيل، وغيرها من البرامج التراثية.

نادي تراث الإمارات
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