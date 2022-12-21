«الإمارات لمسرح الطفل» ينطلق بـ«رحلة غيلم»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تنطلق مساء اليوم الخميس النسخة السادسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وتستمر حتى الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، في حفل افتتاح سيقام بقصر الثقافة بالشارقة، وبمشاركة 6 عروض مسرحية أنتجتها فرق مسرحية محلية، حيث سيشهد اليوم الأول عرض مسرحية «رحلة غيلم» لفرقة دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف الفنان هيثم الشنفري، وإخراج الفنان إبراهيم القحومي، وفي اليوم التالي مسرحية «بحيرة السلام»، لمسرح رأس الخيمة الوطني، تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، إخراج الفنان عبدالله الحريبي، ثم في اليوم الذي يليه، مسرحية «ليلى والأشرار»، لمسرح خورفكان للفنون، تأليف الكاتب أحمد الماجد وإخراج الفنان صابر رجب. وتباعاً تعرض المسرحيات: «الرقص مع الإيقاع» لجمعية دبا للثقافة والتراث والمسرح، للكاتب عثمان الشطي، والمخرج محمد جمعة، ومسرحية «بيت الدمى»، لمسرح دبي الوطني، تأليف الفنان علي جمال، وإخراج الفنان عبدالله صالح، وآخر العروض، مسرحية «بذور المانجو» لمسرح دبي الأهلي، تأليف الفنان عبدالله المهيري، وإخراج الفنان سالم التميمي.

شخصية المهرجان

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم شخصية المهرجان الفنان صابر رجب، واستعراض لجنة تحكيم المهرجان المكونة من الفنانين: حسن رجب رئيساً للجنة، وليد عمران الجلاف، خالد رسلان، فيروز نسطاس، وسالم العيان، أعضاء للجنة. وكذلك استعراض لجنة تحكيم الأطفال التي ستمنح جائزة خاصة لأفضل عرض مسرحي من زاوية رؤيتها الخاصة، كتقليد سنوي أقرته اللجنة العليا المنظمة منذ الدورات السابقة، وهم الأطفال: اليازية هزاع الكعبي، ماسة هشام، ومريم عادل هلال. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، إسماعيل عبدالله: سعيدون جداً بعودة أحداث وفعاليات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي رأى النور مجدداً بمكرمة ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الساعي دوماً إلى نصرة المسرح والرفع من شأنه وتذليل ما يقف بوجهه من صعاب ليظل راية عالية للمعرفة والمحبة والجمال والأخلاق والحرية، متمنين لجميع الفرق المسرحية المشاركة تقديم عروض مسرحية متميزة، تسعد الطفل والعائلة، وتساهم بدورها في غرس القيم النبيلة في نفوس جمهور الأطفال الحريصين في كل دورة على حضور العروض والتفاعل معها.