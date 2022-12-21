فرانسوا شانغ.. وشاعريّة الوجود

بقلم: سيلفي بيسّون

ترجمة: أحمد حميدة

يرى الصّينيّون أنّ الطّبيعة صورة من النّفس البشريّة، من خلالها تنبض الرّوح وتتنفّس، وأنّ تلك الصّورة ليست بالصورة المبهرجة للرّوح بقدر ما تشكّل جوهرها الصّميم. كما يرون أيضاً أنّ ما تنطوي عليه الطّبيعة من جمال غامض أو رعب كامن، يجسّد ما يستكنّ في جوهرها من أسرار خفيّة وحنين إلى الأصل. وبهذا المعنى.. يكون شعر فرانسوا شانغ قد جدّد خبرة وألفة مفقودة: التحكّم في الكتابة الشّعريّة وفي الصّورة، أو في ما يسمّيه هو «إيقاعات المابين» التي تكون بمثابة تجسيدٍ للفكر!

ويتعلّق الأمر هنا بتغيير ما هو مراوغ ومتملّص إلى منظومة من الكلمات الجوهريّة الرّاسخة رسوخ الصّخر، من خلال اندفاعة متحمّسة.. سيّالة للكيان بأجمعه أمام جمال الإبداع الذي لا يكون كذلك إلاّ لأنّ الشّاعر يستشعر وجود صور أخرى تظلّ متخفّية وراء تلك الصّور:

«وراء الأعين.. يكمن السرّ/ من أين يتأتّى الجمال اللاّمتناهي/ من أين ينبثق نبع الحلم/ الهامس بين الحجر وأوراق الشّجر».

تصبح اكينونة من هذا المنظور الشعري حينئذ «حركة الذّهاب والإياب بين ما هو متاح وما هو كامن ويتمّ البحث عنه»، بين ما نتلقّفه من الأشياء في تماسكها وانسجامها، وما نكتشفه فجأة في الكائنات عبرها، الكائنات.. التي تبعاً لمحدوديّتها، تكون أكثر وهناً وهشاشة. هكذا.. يرى فرانسوا شانغ الجمال مبثوثاً في كلّ مكان، ويعتبر أنّه يسمح لكلّ من يكون قادراً على رؤيته.. بالقبض على اللّحظة المتفلّتة، ليغدو بذلك في حالة تناغم مع الوجود:

«نحن أبناء اللّحظة/ بداخلنا ينبثق النّهار/ كلّ مرّة.. لأوّل مرّة».

فالنّظرة التي يلقيها الشّاعر على الأشياء تسمح بإضافة إضاءة أخرى، بإسباغ معنى جديد وجهارة مختلفة على قساوة الوجود، ما يُمكّننا من التحكّم على نحو أفضل في اندفاعاتنا ورغباتنا الملحّة. ولذا.. فنحن نلاحظ عند فرانسوا شانغ حضور ما يكون مرتبطاً لا محالة باللّعبة المتكرّرة للطّباق المصحوب بالاستعارات المثيرة والمتّقدة:

«لِتُعلِّمْنا أيّها اللّيل/ كيف نلمس قرارك/ كيف نظفر باللاّمكان/ حيث يتبادل الملح والصّقيع أحلامهما/ حيث يستحيل النّبع والرّيح من جديد/ شيئاً أوْحدَ».

بين الصّمت والضّياء

وهكذا يتعلّق الأمر طبعاً بالنّظر إلى ما وراء ظاهر الأشياء، إلى ما وراء الخواء، وبالانغمار أكثر فأكثر في جوهر الواقع، حتّى يتمكّن الكائن من التّصالح مع ما كان دوْماً يعرفه، فلا يتقوقع في عتمة الوهم. هكذا يكون الرّسم الصّينيّ والخطّ، اللّذان يتحدّث عنهما فرانسوا شانغ على نحو رائع، هو أسلوب في التّعبير الشّعري قادر على تهذيب رؤيتنا وإيقاظ وعينا وجعلنا نكتشف الانسجام الذي ينتظم وجودنا.

وذلك هو ما يجعل «لقاء الصّخر والجذر»، يشكّل قلب العمل الشّعريّ لفرانسوا شانغ، لتحدِّد تلك العلامات حقيقةً، حدود إقليمٍ أو جغرافيا، تلك اللّحظات النّفيسة والهشّة في آن. فالحجارة النّابضة بلا انتهاء، التي قدّت من صخب وتمتمة، تغدو بالنّسبة للكائن وعداً بوجود في ذاته.. حين توفّر تلك الحجارة «مُقاماً ثابتاً للّحظة». وتترجم هذه القصائد تحديداً هشاشة تلك اللّحظة التي تكون بصلابة الحجارة، كما تجسّد انخطاف عبورنا، الذي يكون شبيهاً بصخر غير قابل للإتلاف، وفي تلك الحجارة المتحوّلة نلمس طابعها الدّارِس الذي يجعلها منذورة للفناء.

وتبدو الصّخرة وكأنّها معلّقة، طالما أنّها تكون، بالرّيشة الحسيّة للشّاعر، ضروريّة للإنسان، قدر حاجة هذا الأخير إلى فسحة، وبإمكان الشّاعر أن يمسك بها ويجعل الزّمن يتباطأ، وهو يقتلع الجحود الكامن في عمقها، ليحيلها إلى دفق نابض من الحمم.

تُعلّم الحجارة الصّبر لذاك الذي لا خيار أمامه غير العبور، ولكنّها تجدّد بداخله حضوراً يمدّد الزّمن فيجعله يدرك أنّه موجود ها هنا.. في قلب اللّحظة المعيشة. ويغدو المعدنيّ اللاّمتناهي في الصّغر.. تكثّفٌ لقوى العالم اللاّمتناهي في الكبر، ومن كلّ ذلك الوقود الحجري، ومن كلّ تلك الصّخور الغامضة والمضيئة، ينعقد اللقاء الكونيّ بين الهواء والأرض، بين الدّهشة والفاجعة.. بين الصّمت والضّياء:

«هوّة من الخوف والرّعب/ هاوية من الوجع/ وجع بلا قرار/ تحت السّماء المنفتحة/ فَمَنْ غير القلب/ قادر على سبر أغوارها/ من غير هذا القلب الذي قُدّ من لحم وحجارة/ قلبنا نحن..».

تشبّث بالعالم

متأمّلاً بلا كلل الحجارة التي يلتقطها، وما يكون قد اكتشفه بداخلها، يتساءل الشّاعر عن الطّريق المتبقّية التي ينبغي له قطعها حتّى يتنفّس بكلّ بساطة، ويتأمّل الأشياء بكلّ تواضع، فتغدو الصّورة حينها نغماً متعدّد الأصوات في قلب رتابة الكائن المتشبّث بالعالم، وداخل العين تتجلّى كلّ الأشياء من جديد، ويستحيل البصر مشهداً:

«صخرة بيضاء يداعبها الزّبد/ نبع ذهبيّ على وشك التّساقط/ الأخضر المنبثق من أعماق الأرض/ يمنحنا اللّحظة الصّفصف للترقّي».

فهذا الكون الذي غدا حالة من التحجّر المتنامي، يحملنا على التفكّر في العبور، ويدعونا إلى التأمّل في التحوّلات الطّارئة، فيسمح للإنسان بتخطّي عتباتٍ شبيهة بإشراقات مرصّعة بالألماس والذّهب والصّلصال والزّمرّد والبلّور والصوّان.

وتبدو اللّغة وكأنّها قد باتت أسيرة ذلك المشهد، حيث تغدو الصّخور بفعل انقلاب للأدوار، ناظرة إلينا ومحدّقة فينا، وحينها يتشكّل كلّ شيء من جديد على هيئة عالم محبّ للواقع، ويصبح الإحساس بالتجلّي الذي تكون قد أثارته الماهية الغامضة للصّخور! أي ذلك الخليط الغامض من الواقع والخيال.. من الثّابت والمتقلّب.

وإذا كانت الحجارة تحيل على ذاكرة الماضي وتحثّ على العودة إلى زمن البدايات، فإنّ الحجارة المتصدّعة من ناحيتها، تنعش النّشيد وتبثّ الحياة في ما لا شكل له، حين تدمّر في جوف الملتبس ما يكون ثابتاً، فيغدو بإمكان مياه البحر أن تتسلّل داخله كما يتسلّل الدّم داخل الجسد:

«مع تصرّم فصل الخريف/ سوف يدركنا/ ممزوجاً بالزّبد واللّيلك/ صدى الشلاّل/ منشّطاً الدّم/ منعشاً الغناء/ في جوف الحجر المتشظّي».

دقات قلب سحيقة

ما بين الجدران تحاك خيوط عنكبوتيّة موهوبة للتّلاشي، تذكّرنا بأنّه من قلب الحجارة، ينبثق سرّ الحياة، سرّ حياة واهية بين الأرض والسّماء، سرّ حجارة متصدّعة.. مهشّمة.. نخرها الزّمن، حياة تستمرّ بعيداً عنّا ويكون بإمكاننا أن نعيشها بعمق.. أن نحياها حدّ صمت تلك الحجارة ذاتها. حينها يظفر الإنسان بنعمة الحياة، طالما أنّه في الظلّ الثّابت للصّخور، تولد الدّندنة الشّفقيّة وتنبثق وعود الفجر، ثمّ إنّ نفَسَ اللاّشيء والفراغ، يمرّ فوق من رأى هذا العالم من الدّاخل، أو ذاك القادر بكلماته المعدنيّة، على جعله يدندن:

«..لتفتح صخور الأعماق/ الوادي ينصت إلى ذاته ويسمع صدى/ دقّات قلب سحيقة..».

ويغدو تيه الكائن هو كينونته بين الحجارة، أو على الوجه الأدقّ ما بين الأحجار المنحرفة عن وجهتها مثل مشهد باطن الإنسان. الحجارة.. وميض منبعث من الكينونة، توق إلى الجمال، نفسٌ عضويّ. كلّ الأشياء المرئيّة تغدو موصولة، تحتمل الحياة والموت، وينبئ الإيحاء فيها عن وعد بلحظات أخرى موهوبة للحياة.

تألق للكينونة

ولا يشكّل التّناهي مصدر قلق لأنّه في تغريدة العالم، يتجلّى الأبد في ديمومة الصّخور والحجارة. ويدرك الإنسان أنّ هذه الحياة منّة رائعة، معجزة تمتدّ نحو المنفتح.. وأنّها تألّق للكينونة. وحقيقة الحجارة الكامنة في كلّ كائن، هي في ذات الوقت ضياء وتمتمة، مقاومة للواقع واستسلام له.. وإنباء عن التّغريدة اللاّنهائيّة للرّوح:

«كتلة عنيدة/ حتّى وإنّ تحوّلت إلى فتات/ حياتنا بأكملها/ تحت المطرقة الدّنيئة/ كلّ كسر ينضاف إلى الصّياح// فلتنشُدوا البراءة الصّرفة..».

المدينة التي دمّرتها يد الإنسان تغدو أجمل الأشياء، بل أكثر الأشياء النّابضة بالحياة على الأرض ههنا، إنّها تجسّد الذّاكرة والماضي.. مشْغلٌ مدهش، على غرار تلك الكائنات التي تبحث عن ذاتها ويكون مآلها الضّياع! وتكون الحجارة معارضة للصّمت الكئيب للمياه، غير أنّ الحجارة تدافع عن ذاتها، وترفض الامّحاء. وتظلّ بقايا المدينة-الشّبح قمماً، فيما تذكّر الأرض بـ«المابين» الذي يتحدّث عنه شانغ، ما بين الحياة والموت، ما بين العبور والإمعان في السّير، ما بين الأثر والامّحاء:

«الحجارة/ المنسيّة/ المداسة/ المتملِّكة مع ذلك/ للنّبع/ للشّعلة/ للنّفس الأوّل..».

ويعمل الشّاعر على أسر ما لا يزال نابضاً، والقبض على أثَرِ ما قبل النّسيان، وما سيتبقّى من ذاك الأثر رغماً عن كلّ شيء.

تواصل مع الحياة

إن عالم شانغْ هو قبل كلّ شيء نظرة شاعريّة للوجود، تتشبّث فيها الصّورة بذاك الوجود، فتقاوم التّبعثر وهي المهدّدة بالاقتلاع، ولكنّها تعيد تركيب عالم الواقع وتكشف لنا عن مشهد ظاهر وباطن الأشياء. وتنشأ الإثارة من ذلك الاحتكاك بشظايا الصّخر، التي نعثر عليها حيث لم نتوقّع أن نجدها فيه، فتكون مبهرة كمجاهرَةٍ لما هو جوهريّ.. وما يرصده الشّاعر في اللّحظة المعدنيّة، سينحفر ويتسلّل إلى باطن الكائن. تكشف الصّور في شعر شانغ عن مدى قدرة الإنسان على فتح عينيه أو إغماضهما، قدرته على أن يعيش اللّحظة الرّاهنة ببالغ الشّغف، أن يعيد التّواصل مع حياة تتباعد من ذاتها، أن يبقى على قيد الإنصات إلى همس الحجارة العتيقة، مخافة أن تستنزف حيواتنا. إنّها شاعريّة النّبع الذي ينبجس من العتمة... هناك حيث ترتفع ريح الذّاكرة.

فرانسوا شانغ بين الشرق والغرب

حين تجتمع حكمة الشرق وحداثة الغرب داخل تجربة شعرية واحدة تبلغ القصيدة كمالاً قل مثيله، إن على مستوى الشكل أو المضمون. وينطبق هذا الكلام خصوصاً على الشاعر الصيني-الفرنسي فرانسوا شانغ الذي صدرت له حديثاً أنطولوجيا شعرية لدى دار «غاليمار» تحت عنوان «شرقُ كل شيء».

استقرّ في فرنسا سنة 1949، حيث تعلّم الفرنسية التي تحوّلت بداخله إلى «جسدٍ» ثانٍ له، فكتب بها روايات وأبحاثاً ودواوين شعرية رائعة تُرجم معظمها إلى لغات عدة، وأتت كنتيجة لمسار داخلي مزدوج، يتغذى من ماضيه، ومن أفضل ما أنتجته ثقافته الأصلية، من جهة، ومن تجربة المنفى، ومن أفضل ما أنتجته الثقافة الغربية، من جهة أخرى. فمسار شانغ إذن.. هو مسار ملهم ومثير في آن، عبرَهُ الشاعر بنفاذ بصيرة نادرة، وضمن مسعى دائم غايته في كل لحظة الانفتاح. وفي عام 2001.. نال «الجائزة الكبرى للفرانكفونية». ولكن تتويج مساره الأدبي تم خاصّة لدى انتخابه عضواً في «الأكاديمية الفرنسية» عام 2002.