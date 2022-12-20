«أبوظبي للغة العربية» يُطلق تطبيق «امسح وتعلّم العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أحدث مبادراته المتمثلة في تطبيق «امسح وتعلّم العربية»، الذي يوفّر لمستخدميه إمكانية مسح الأشياء والتعرّف على معانيها باللغة العربية، مما يعزّز من مكانة وأهمية اللغة العربية لدى جميع فئات المجتمع.

وتترجم المبادرة أهداف المركز في دعم تعليم اللغة العربية، وتعزيز حضورها، عبر طرق سهلة ومبتكرة، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الوصول إلى التطبيق المتاح وتحميله بشكل مجاني عبر منصّات الآبل والأندرويد ومسح الأشياء/العبارات/الصور الموجودة في العديد من المرافق الحيوية على كورنيش أبوظبي، عبر القارئ الضوئي المدمج به، ما يمكّن زوّار الإمارة وقاطنيها من مختلف شرائح المجتمع من تعلّم اللغة العربية بطرق سلسة تعزّز من حضور لغة الضاد في حياتهم اليومية.

تواصل حضاري

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نحرص على إبقاء اللغة العربية المكوّن الأصيل لثقافتنا العربية والإماراتية حاضرة في تفاصيل حياة جميع أفراد المجتمع، وارتأينا من خلال هذه المبادرة أن نستفيد من التكنولوجيا المتطورة ونوظّفها لتعزيز مكانة وحضور لغة الضاد، وتحسين مهارات استخدامها، وترسيخ أساساتها لدى الجميع لجعلها لغة يومية تضاعف من حصيلة المفردات لدى الناطقين بها، وتفتح الباب أمام الناطقين بغيرها للتعرّف على كنوزها وجمالياتها. وتعكس هذه المبادرة التي يتعاون فيها المركز مع أبرز القطاعات الحيوية في الإمارة مدى اهتمام مختلف الجهات والمؤسسات في أبوظبي باللغة العربية وقيمتها وحضورها، باعتبارها لغة إبداع وتواصل حضاري وإنساني مع المجتمعات العالمية كافة».

التلاحم المجتمعي

من جهته، قال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: «ندرك في الدائرة مدى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الهوية الوطنية من خلال اللغة العربية، كونها من الأسس المهمة في ثقافتنا العربية والإماراتية، وتعلم العربية سيسهم أيضاً في تعزيز التلاحم المجتمعي بين كافة الأطياف المختلفة، حيث أشارت الأبحاث إلى أن نشر وتسهيل تعليم اللغة الرسمية في أي دولة يساهم في تحسين التواصل وتوطيد التلاحم بين مختلف الجاليات، فهي من جهة تتيح التواصل بشكل أكبر بين مختلف مكونات المجتمع، وتعزّز ارتباط الناطقين بالعربية مع لغتهم الأساسية، ومن جهة أخرى فإنها تكشف أيضاً عن الكثير من الخيارات التعليمية التي تضاعف من معارفهم بها. كما ستسهم هذه المبادرة في زيادة استخدام مفردات اللغة العربية وإتاحتها على نطاق واسع، داعياً إلى الاهتمام باللغة العربية والارتقاء بها، وتمكينها عند الأجيال، بوصفها المرتكز الأول لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ووسيلة لزيادة تماسكها والنهوض بها.

أساس التناغم

وأشار عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، إلى ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والسبل التي تعزز من استخدام اللغة العربية في كافة مجالات الحياة اليومية، لما تتمتع به من غنى في التفاصيل والمفردات، بالإضافة إلى الإرث العريق الذي أسهمت به اللغة العربية في بناء الحضارات الإنسانية على مدار قرون، وأضاف:

«تعد لغتنا الأم واحدة من أهم وسائل التواصل التي شكلت حجر الأساس في تناغم مجتمعاتنا وشكلت قناة على مدار التاريخ للحوار الأدبي والعلمي والاجتماعي بين الشعوب، ومن خلال هذا التعاون، ستعمل دائرة البلديات والنقل على تحديد المواقع الحيوية في الإمارة خلال جميع مراحل المبادرة، والتأكد من تطبيق التكنولوجيا اللازمة لتفعيل دور اللغة العربية ضمن كافة عملياتنا وهذه المواقع بطريقة مبتكرة، لتكون وسيلة تساهم في خدمة المجتمع وزيادة التلاحم بين مختلف الجنسيات».