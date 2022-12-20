«اللقطة».. تأريخ للذاكرة الفوتوغرافية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أول أمس، معرضاً من الصور التاريخية المهمة بعنوان «اللقطة»، بالتعاون مع «مؤسسة أور للتصوير الفوتوغرافي» و«تايم آند تيمبو» في جنيف بسويسرا، وذلك في أروقة استوديو التصوير الفوتوغرافي في منارة السعديات.

ويقدم المعرض مجموعة من الصور ذات الأهمية الكبيرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويضم شخصيات بارزة لمصورين مشهورين.

ويستمر من 19 ديسمبر الجاري حتى 24 أبريل المقبل، حيث يشاهد زوار المعرض أقدم تقنيات التصوير الفوتوغرافي والصور التي تم إنتاجها منذ أوائل القرن الثامن عشر، ويلقي الضوء على تقنيات العصر الحديث وإمكانياتها في المساهمة بتحسين هذه الصور من خلال الاستخدام الفني للضوء والظل، وخاصة بالنسبة للصور بالأبيض والأسود. ويهدف المعرض إلى تقديم عرض تاريخي لفنون التصوير الفوتوغرافي من الماضي لاستكشاف كيفية إنتاج مثل هذه الصور الجذابة باستخدام كاميرات بسيطة، مع إظهار تأثير التطورات الحديثة في تحسين مثل هذه الصور.

وقال الفنان الإماراتي عمار العطار: شاركت في المعرض بمشروع عنوانه «لحظات عكسية»، وهو مشروع بدأ عام 2013 وكنا نبحث في عملنا هذا عن تاريخ التصوير. وكنت أستخدم فيه صوراً من المصورين القدماء الذين اشتغلوا في الإمارات أو المصورين الإماراتيين الذين بدأوا حركة التصوير، وأخذت أبحث في استوديوهات التصوير الفوتوغرافية في الإمارات. وهذا المشروع يمثل شهادة توثق جوانب من التاريخ الاجتماعي لدولة الإمارات. وأضاف، أن قيام دولة الإمارات مثل أرضاً خصبة بالفرص للرواد الذين أسسوا «استوديوهات» التصوير وما لبثوا أن قاموا بتوثيق مظاهر تطورها وقصة صعودها الباهرة.