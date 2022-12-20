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ثقافة

500 فنان يشاركون في مهرجان المسرح العربي

الهيئة العربية للمسرح كشفت عن تفاصيل المهرجان (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:12

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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نظمت الهيئة العربية للمسرح مؤتمراً صحفياً صباح، أمس الثلاثاء، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي ينطلق في العاصمة المغربية من 10 إلى 16 يناير القادم، بمشاركة أكثر من 500 مسرحي من داخل وخارج المغرب.
وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: تنافس 203 عروض مسرحية عربية للدخول إلى المهرجان، وقد تم اختيار 16 عرضاً للمشاركة في فعاليات المهرجان، منها 12 عرضاً مسرحياً تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مضيفاً: درج المهرجان في كافة دوراته على تكريم فنانين مسرحيين من البلد المحتضن يتم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة للهيئة في تنظيم المهرجان، وقد اختارت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية 10 من الفنانين المسرحيين سيتم تكريمهم في حفل ختام المهرجان.
وقال إسماعيل عبدالله: تعتبر الهيئة أن إبراز المجال الفكري يشكل المعادل المعرفي للعروض المنتجة ورؤاها الإبداعية، وقد عملت منذ انطلاقتها على تعزيز مكانة البحث والتنظير لترسيخ جدلية العلاقة بين أقانيم العملية المسرحية، وقد وضعت عنوان «التجارب المسرحية المغربية، الامتداد والتجديد»، مساءلات علمية وعملية، لتجارب مسرحية مغربية، عنواناً لمؤتمر هذه الدورة حيث يشارك فيه أكثر من 60 من أصحاب التجارب والنقاد والباحثين المغاربة، إضافة لندوات تطبيقية نقدية، وندوة محكمة لمسابقة البحث العلمي المسرحي، وتنظيم عدد من الورش التكونية، وهي 15 ورشة، منها 5 ورش ستنظمها الهيئة بمؤطرين من خارج المغرب، و10 ورش ستنظمها وزارة الشباب والثقافة المغربية بمؤطرين مغاربة، كما ستشهد الدورة أيضاً إطلاق 12 كتاباً حول المسرح المغربي.
وأشار عبدالله إلى أن الهيئة اختارت الفنان العراقي جواد الأسدى، ليكون صاحب النسخة السادسة عشرة من رسالة اليوم العربي للمسرح، حيث سيلقيها 10 يناير 2023، والذي يصادف يوم الافتتاح.

مهرجان المسرح العربي
الهيئة العربية للمسرح
المغرب
إسماعيل عبدالله
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