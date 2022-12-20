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«تراث الإمارات» يبحث التعاون مع وفد سعودي

خلال زيارة الوفد (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل نادي تراث الإمارات، أول أمس «الاثنين»، في مقر مركز زايد للدراسات والبحوث بمنطقة البطين في أبوظبي، وفداً من مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يتكون من الدكتور عبدالحميد بن محمد السليمان أمين عام المركز رئيس الوفد، والدكتور عبدالله الشايع مستشار ومشرف إدارة المحتوى الرقمي والتقنية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكان في استقبال الوفد الزائر علي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وسعيد بن علي المناعي، المستشار التراثي بالنادي، وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي.
وتعرف الوفد الزائر على رؤية النادي ورسالته ووسائل عمله لتحقيق أهدافه المتمثلة في حفظ التراث ونقله للأجيال، وإبراز كافة جوانب الحياة الإماراتية الأصيلة، كما تعرف الوفد على عدد من الفعاليات التي ينظمها النادي وإصداراته المهمة في حقول التراث والتاريخ والثقافة ودواوين الشعر النبطي.
وخلال الزيارة تجول الوفد في أروقة معرض الشيخ زايد، واطلع على قاعات المعرض وما تحويه من مقتنيات تؤرخ لسيرة ومسيرة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبقية القاعات التي توثق لجوانب مختلفة من رحلة تطور أبوظبي، مثل الجناح الشرطي، وجناح «أدكو» وجناح البريد، كما تجول الوفد في مكتبة زايد واطلع على ما تحويه من كتب متنوعة، وشاهد الوفد فيديو تعريفياً عن النادي ودوره في حفظ ونشر التراث.

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